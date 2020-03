»Entweder ist das Virus gefährlich oder nicht«

Fabian Strauch/dpa Trotz derzeit leerer Klassenzimmer und fehlenden Unterrichts sollen die Abiturprüfungen stattfinden

Zuletzt machten verschiedene Meldungen darüber die Runde, welche Auswirkungen die Coronakrise auf die diesjährigen Abiturienten habe. Worauf hat sich die zuständige Kultusministerkonferenz, kurz KMK, am vergangenen Mittwoch verständigt?

Die Beschlüsse der KMK sind widersprüchlich. In ihrem Papier heißt es: An den Prüfungen ist festzuhalten, soweit es der Infektionsschutz zulasse und dies unter den gegebenen Umständen noch möglich sei. Soviel ist klar: Taucht ein Coronafall auf, muss die Schule nach dem Infektionsschutzgesetz geschlossen werden, und es finden keine Prüfungen statt. An einzelnen Schulen war das bereits der Fall. Es ist eine politische Ansage, dass die Abiturprüfungen durchgeführt werden sollen.

Wieso finden Sie es problematisch, dass aktuell etwa in Hessen und Rheinland-Pfalz die Prüfungen stattfinden?

Aus Sicht der GEW ist es unverantwortlich, Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal jetzt in die Schulen zu schicken. Selbst wenn sie dort weit entfernt voneinander sitzen, ist es in jedem Fall riskant. Viele nutzen den Nahverkehr zur Anfahrt. Auch das Aufsichtspersonal ist gefährdet. Wir meinen: Entweder ist das Virus so gefährlich, dass alle zu Hause bleiben sollen und Ausgangsbeschränkungen gerechtfertigt sind, oder eben nicht. Dann kann man nicht sagen: Für die Prüfungen soll eine Ausnahme gelten und der verhängte Schutz ausgehebelt werden. Das Virus befällt auch jüngere Menschen.

Es gehe darum, gleiche Voraussetzungen für Schulabsolventen anderer Jahrgänge zu schaffen, argumentieren Befürworter der KMK-Regelung. Das überzeugt Sie nicht?

Nein, eine Vergleichbarkeit zu den Vorgängerjahrgängen ist sowieso nicht gegeben. Angesichts täglicher Horrormeldungen zum Virus haben die Jugendlichen den Kopf gar nicht frei, um sich auf die Prüfungen zu konzentrieren. Ihre Eltern, sofern sie Selbständige oder Kleingewerbetreibende sind, befinden sich teilweise in einer existentiellen Krise.

Haben sich die Kultusminister der Länder damit auseinandergesetzt, dass es derzeit an allen Ecken und Enden an Schutzmaterial, Atemmasken oder Desinfektionsmittel fehlt?

In der Tat verwundert, dass bislang wenig über Schutzvorrichtungen bekannt ist. Ob es besondere Reinigungen von Schultischen, Toiletten, Waschräumen und Treppengeländern gibt, ist unklar. Als wären Schulen Orte, zu denen das Virus nicht vordringt. Schlimmer: Als würde die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und des Lehrpersonals gar nicht zählen.

Zwei Abiturienten aus Hamburg hatten in einer Onlinepetition ein sogenanntes Durchschnittsabitur für alle Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2020 gefordert, das ohne Prüfungen auf Basis der Vornoten vergeben wird. Diese fand innerhalb weniger Tage mehr als 100.000 Unterstützer. Können Sie mit dem Vorschlag etwas anfangen?

Auch die GEW ist der Auffassung, dass nun besondere Maßnahmen und eine neue Praxis notwendig sind. Zwei Drittel der Notengebung steht aufgrund der vorherigen Unterrichtsbeteiligung und der Bewertung von Arbeiten schon fest. Sinnvoll wäre, das restliche Drittel dem anzugleichen.

Wie stehen Sie zur Forderung, jeder solle frei entscheiden können, ob er Prüfungen ablegt oder das »Durchschnittsabitur« wählt?

Es ist wenig sinnvoll, dies innerhalb einer Schule zur freien Entscheidung zu stellen. Zumindest in einem Bundesland sollte es vergleichbar geregelt sein, sonst heißt es nachher: Der eine hat nur ein Notabitur abgelegt, der andere nicht. Ich hätte mir folgende Regelung gewünscht: Wo die Prüfungen schon gelaufen sind, ist es erreicht – für alle anderen waren sie nicht durchführbar, es gilt das »Durchschnittsabitur«.

Ihr Fazit?

Wir hoffen, dass die Virologen des Robert-Koch-Instituts verdeutlichen: Wenn die Pandemie so gefährlich ist, wie es überall heißt, dann müssen entsprechende Maßnahmen auch für alle gelten. Zudem wird es meiner Kenntnis nach sowieso nicht so hoch gehängt, ein normiertes Abitur abgelegt zu haben. Wenn wir mit Arbeitgebern sprechen, geht es teilweise sowieso um andere Werte: um Kompetenzen wie Kreativität, eigene Ideen und Teamfähigkeit.