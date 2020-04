Politik mit Hirngespinsten

Christian-Ditsch.de Rechter Protest heute: Kundgebung gegen Geflüchtete und Migranten unter dem Titel »Marsch der Frauen« (Berlin, 17.2.2018)

Im Laufe der letzten Jahre ist »Identität« bei der sogenannten Neuen Rechten zu einem zentralen Kampfbegriff geworden. Die Protagonisten beziehen sich dabei aber ausschließlich auf die »nationale« oder auch »kulturelle Identität«. Tatsächlich ist der Begriff »Identität« wesentlich vielschichtiger und spätestens seit den 1990er Jahren Gegenstand nicht nur der Psychologie, sondern auch umfänglicher soziologischer und politikwissenschaftlicher Forschungen.

Der emeritierte Erziehungswissenschaftler Georg Auernheimer charakterisiert in seinem neuen Buch über »Identität und Identitätspolitik« (unter Verweis auf Zygmunt Bauman) die Identität, wie wir sie heute kennen, als eine Erfindung der kapitalistischen Moderne. Dies mag erst einmal befremden. Doch wie der Autor in einem gesonderten Kapitel schlüssig nachweist, ist auch die Entwicklung des bürgerlichen Nationalstaates und damit der nationalen Zugehörigkeit an die Entwicklung des Kapitalismus gekoppelt. Bei allen Versuchen von Rechten, die nationalstaatlichen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten auf frühe Gesellschaften zu übertragen, sie somit als etwas Ewiges und Naturgegebenes darzustellen, handele es sich schlicht um Hirngespinste. Theoretiker der Rechten, die solche Ansätze verträten, blendeten nicht umsonst ökonomische und soziale Entwicklungen komplett aus ihrer Argumentation aus.

Wie Auernheimer weiter schreibt, kann Identität im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft auf Nationalität und damit auf Staatszugehörigkeit beruhen, aber auch auf sozialem Status (Klassenzugehörigkeit), auf sexueller Orientierung, religiösem Bekenntnis oder auch auf kultureller Prägung. Minderheiten, die im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft diskriminiert und ausgegrenzt werden, entwickeln häufig eine eigene Identität, auf deren Grundlage dann ein solidarisches Miteinander und gegenseitige Hilfe möglich sind. Organisierter Widerstand solcher Minderheiten kann zu ihrer Gleichstellung und zur Integration in die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft führen, aber auch in deren endgültige Abkapselung münden. Der Kampf großer Teile der Arbeiterbewegung im 19. und im frühen 20. Jahrhundert hatte beispielsweise die Gleichstellung der zuvor ausgegrenzten Armutsbevölkerung im Rahmen der Industriegesellschaft und des bürgerlichen Staates zum Ziel.

Interessant sind Auernheimers Ausführungen zur Herausbildung des politischen Islam. Dieser ist mitnichten – wie meist behauptet – ein Rudiment der Vormoderne, sondern er formierte sich als ideologische Strömung auch erst im Verlaufe der Entwicklung hin zum Kapitalismus und der damit eskalierenden Diskriminierung dörflich geprägter Bevölkerungsgruppen. Für jugendliche Migrantinnen und Migranten in entwickelten Industriestaaten – auch in Deutschland – wurde er vor allem aufgrund fortgesetzter Ausgrenzung und eigener Diskriminierungserfahrungen attraktiv.

Ein weiteres Kapitel, in dem es in der Hauptsache um die Frage geht, wieso die 1990 vereinnahmten Ostdeutschen es nicht geschafft hätten, eine eigene Identität zu entwickeln, ist hingegen eher akademischer Natur. Es hätte schlicht der Hinweis genügt, dass mit dem Verschwinden der DDR die Grundlagen einer auf deren Staatsbürgerschaft beruhenden Identität nicht mehr gegeben waren.

Der wichtigste Abschnitt des Buches ist eine Abrechnung des Autors mit der Ideologie der sogenannten Identitären Bewegung. Auernheimer charakterisiert die Strategie und Praxis der rechten Strömung als »politische Mimikry«. Unter Vermeidung »verbrannter« Schlagwörter würde weiter die alte rassistische Ausgrenzung und Diskriminierung propagiert. Zu den Zielen der Identitären gehört es, die Fortschritte bei der Gleichstellung und Integration in der Vergangenheit ausgegrenzter Minderheiten wieder zurückzudrehen. Mittels modern klingender Schlagworte würde hier aber letztlich eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert propagiert. Ängste werden dabei von den Identitären bewusst geschürt, rassistische motivierte Gewalt wird entweder direkt propagiert oder aber klammheimlich gebilligt.

Kurzum: Auernheimers Buch ist eine gelungene Einführung in das doch etwas sperrige Thema.