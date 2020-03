Nachschlag: Geplatzter Deal

Bernd Thissen/dpa Im Karneval hatte er noch gut lachen, jetzt hat ihn die »Coronakrise« eingeholt: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war noch ganz die rheinische Frohnatur, als ihm jüngst der Orden wider den tierischen Ernst verliehen wurde. Nun scheint ihm der Humor abhanden gekommen zu sein. Selbstverständlich werde alles unternommen, um der »Coronakrise« zu begegnen, antwortet er geradezu empört im Interview. Gerade erst habe man eine Schiffsladung Atemschutzmasken entgegennehmen wollen – aber schon wieder habe es sich um einen Betrugsversuch gehandelt. Soviel zum Stand der Katastrophenplanung, die der Intensivmediziner Uwe Janssens als nächster Gesprächspartner in der Sondersendung zuerst ausdrücklich lobt. Ein Desaster wie in Italien, Spanien oder den USA sei in Deutschland kaum zu erwarten. Einer Bemerkung über Laschets geplatzten Deal kann er sich jedoch nicht enthalten. Es sei erstaunlich, dass Bund und Länder hier jeder für sich auf Anschaffungstour gingen. Und ergänzt: Bei ihm habe man soeben noch eine Lieferung Masken erwischt. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund! (jt)