jW

Nie Mut verlieren

Zu jW vom 20.3.: »›Versagen der Behörden muss Konsequenzen haben‹«

Das gnadenlose Versagen der Ermittlungsbehörden – dies vermutlich auch dank »rechts« gesinnter Polizeibeamten – muss ein Ende haben! Ich selbst mache seit Beginn meiner Aktionen in den 80er Jahren gegen den Nazidreck in Berlin und auch im sonstigen Bundesgebiet immer wieder die Erfahrung, dass Strafanzeigen gegen rechte Straftäter und auch ungerechtfertigt gewalttätige Polizeibeamte grundsätzlich entweder gegen mich umgedreht oder sehr schnell eingestellt werden. Selbst die nach einer Bedrohung gegen mich durch fünf »autonome Nationalisten« gerufene Polizeistreife in Berlin-Lichtenberg meinte mir dann noch sagen zu können, dass ich nicht so (mit meiner Tasche »Gegen Nazis«) öffentlich herumlaufen dürfe! Bei Polizei und Justiz herrscht offensichtlich die Auffassung, dass sehr wohl den Nazis, nicht aber Nazigegnerinnen das Recht der »freien Meinungsäußerung« zusteht. Dieser Auffassung war übrigens auch ein Richter des Amtsgerichts Tiergarten am 10. November 1995! So agiert der bundesdeutsche Rechtsstaat – und wird es dennoch nicht schaffen, uns alle zu entmutigen und »kleinzukriegen«.

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Tag des Sieges

Zu jW vom 25.3.: »Moskau: Vorbereitungen zu Weltkriegsgedenken«

Wer hat sich denn diese gutbürgerlich-reaktionäre Überschrift ausgedacht: »Vorbereitungen zu Weltkriegsgedenken«? Der 9. Mai ist der »Tag des Sieges« und wurde und wird als solcher in der Sowjetunion und nun in der Russischen Föderation und in ehemals zur UdSSR gehörenden Republiken gefeiert. Ich begrüße sehr, wenn dieser Tag gerade in der heutigen Zeit des Neuerwachens und Erstarkens faschistischer Kräfte weltweit wie gewohnt gefeiert und begangen wird: mit Parade. Nach einem Artikel von Jörg Kronauer vom 20. März 2020 ist den Worten des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg zufolge »Kriegführen in Zeiten der Coronakrise … kein Problem«. Man sollte es sich sehr gut durch den Kopf gehen lassen, wenn von Herrn Stoltenberg geäußert wird: Die Fähigkeit der NATO, »Operationen durchzuführen«, sei »nicht geschwächt«.

Cilly Keller, per E-Mail

Versager an der Macht

Zu jW vom 26.3.: Leserbrief »Skandalöse ­Strategie« und »Wovon gesprochen wird«

Ist das Scheitern der Eindämmung der Infektion in der »westlichen« Welt nicht auch ein Affront? China und andere Länder hatten gehofft, das neue Coronavirus ähnlich wie SARS und MERS bekämpfen zu können. Und es ist ihnen anscheinend auch gelungen, doch das ist wohl kaum durchhaltbar bei Millionen Infizierten im Rest der Welt. Der Plan der Durchseuchung ist also eine Art zwangsläufige Notlösung, um schlimme Bilder und noch mehr Tote jeweils im eigenen Land zu vermeiden. Der Plan, die »Kurve abzuflachen«, führt dazu, dass es diese Toten trotz aller Anstrengungen Chinas und anderer auch dort geben wird. Was sagen wir den Menschen dort? Tja, sorry, wir hatten nicht genügend Tests und Mundschutz, und außerdem wussten ja auch die Leute nicht Bescheid und haben sich sehr ungünstig verhalten, haben Karneval gefeiert und auf dem Ballermann, beim Après-Ski und beim Fußball gegrölt? Ganz nebenbei: So kann man das Problem des Pflegekräftemangels natürlich auch mindern … Warum gab es keine Vorkehrungen und Aufklärung, bevor es schon viel zu viele Infizierte gab? Seit spätestens Januar waren die Behörden informiert. Mögliche Erklärungen sind entweder: Man fürchtete die Debatte, oder man wollte es so, um sich jetzt als Retter und Opfer gleichzeitig zu inszenieren. Es war ja jetzt nur noch möglich, dem Rat der Experten zu folgen. Und die vielen Toten bleiben wenigstens so unsichtbar wie die vielen, die an Feinstaub, Alkohol, Hunger, Wassermangel, fehlenden Medikamenten und Kriegen etc. sterben. Und haben die Verantwortlichen nicht mindestens einen Hauptschulabschluss, wo man auch Hochrechnen lernt? Der Bedarf an Schutzmasken etc. lässt sich ziemlich leicht ermitteln. Ebenso hat man Flüchtlinge weggesperrt, Obdachlose zwingt man in Massenunterkünfte, und die Versorgung für die Ärmsten wurde eingestellt. (…) Das Coronavirus schafft, was die AfD bislang nicht geschafft hat: Autoritäre Politik ist gefragt. Militär als Retter, während das Technische Hilfswerk (THW) sich langweilt (gemäß einem Bericht des WDR vor einigen Tagen). Die Verantwortlichen in der Politik sind in meinen Augen mindestens Versagerinnen und Versager. Beihilfe zu Mord leisten sie schon lange. Verantwortung hieße jetzt, UN-Generalsekretär Guterres zuzuhören und an die Arbeit zu gehen. Verantwortung hieße: Stopp jeglicher Rüstungsproduktion weltweit! Holt alle Soldaten nach Hause! Umschulung und Konversion!

Anne Kühlem, per E-Mail

Aktion starten

Zu jW vom 26.3.: »Antrag von Assange auf ­Kaution abgelehnt«

Es ist eine wirre Zeit. »Coronainfos« klären auf, und gleichzeitig vernebelt dieses Gesundheitsproblem zunehmend den Alltag. Heute morgen habe ich auf RT einen Beitrag zu Julian Assange gesehen: Eine große Menschenmenge stand trotz »Corona« vor dem Gefängnis und protestierte für seine Freilassung. Machen wir mit! Als Kinder haben wir Postkarten an Angela Davis geschrieben, bemalt und verziert. Ich würde mir wünschen, dass meine jW nun wieder so eine Kampagne lostritt! (…)

Barbara Unterbeck, per E-Mail

Druck machen

Zu jW vom 26.3.: »›Dezentrale Unterbringung, zur Not in Hotels‹«

In der jetzigen Krise ist immer wieder von notwendigen Maßnahmen die Rede. Die erste Maßnahme müsste die Beschlagnahmung ungenutzten Wohnraums sein, um allen Menschen sicheres und geschütztes Wohnen zu ermöglichen, statt, wenn überhaupt, von Notunterkünften zu reden. Obdachlose müssen nicht obdachlos sein und geflüchtete Menschen nicht in Massenunterkünften leben. Beides ist ein Skandal! In der jetzigen Zeit müssen wir beides thematisieren und politischen Druck machen.

Petra Scharrelmann, Bremen (Onlinekommentar)