Nordkorea testet Kurzstreckenraketen

Pjöngjang. Nordkorea hat am Sonntag offenbar erneut zwei Kurzstreckenraketen getestet. Nach Angaben südkoreanischer Regierungsvertreter wurden zwei Flugkörper von der nordkoreanischen Hafenstadt Wonsan aus in Richtung See abgefeuert. Es war bereits der vierte nordkoreanische Raketentest innerhalb eines Monats. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Tokio schlugen die Raketen nicht weit von den japanischen Hoheitsgewässern entfernt ein. (AFP/jW)