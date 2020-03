Ceconomy will Staatshilfe beantragen

Düsseldorf. Der Elektronikverkäufer Ceconomy will wegen der Einbußen in der aktuellen Krise Finanzhilfen bei der staatlichen Förderbank KfW beantragen. Derzeit ergreife das S-Dax-Unternehmen alle notwendigen Maßnahmen, das Geschäft abzusichern und die Auswirkungen der Pandemie abzumildern, teilte eine Sprecherin der Düsseldorfer Konzernmutter von Media Markt und Saturn am Sonntag auf Anfrage mit. (dpa/jW)