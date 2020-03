Sperrzone Supermarkt

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens sind von den Maßnahmen gegen die Pandemie betroffen

Derzeit jagt eine Maßnahme zur Eindämmung der Coronaviruspandemie die nächste. An eine baldige Rücknahme von Ausgangsbeschränkungen dürfe im Moment nicht gedacht werden, heißt es von Verantwortlichen in Berlin. Auch Supermärkte sind mittlerweile zu Orten des Infektionsschutzes geworden. In Thüringen nimmt man diese Idee anscheinend besonders ernst. Nach einer Meldung des Mitteldeutschen Rundfunks vom vergangenen Montag sind in Supermärkten des Bundeslandes nicht nur Einlasskontrollen vorgesehen. Kundinnen und Kunden mit »Symptomen einer coronaverdächtigen Erkrankung« dürften »nicht ins Geschäft«, heißt es dort. Dieselbe Meldung zitiert Heike Werner (Die Linke), die zuständige Landesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familien, mit einem Appell »an die Vernunft aller ­Thüringerinnen und Thüringer«, sich an die »angeordneten Maßnahmen zu halten«. Dem Einzelhandel komme bei der Versorgung der Bevölkerung »insbesondere mit Lebensmitteln eine bedeutende Funktion zu«, erklärte die Linke-Politikerin dem MDR.

Um so verhängnisvoller könnte sich der Entschluss, Menschen mit Symptomen einer Coronavirusinfektion den Zutritt zu Supermärkten zu verwehren, auswirken. Gerade diejenigen Erkrankten, die sich die kostenpflichtige Belieferung mit Lebensmitteln nicht leisten können, sich aber an die Auflagen zum Infektionsschutz des Landesministeriums halten wollen, stehen mitunter vor unlösbaren Problemen. Zudem dürfte die Entscheidung darüber, wer infiziert ist und wer nicht, während der Einlasskontrolle an einem Supermarkt schwerlich zu treffen sein.

Die typische Leitsymptomatik einer Infektion mit dem Virus SARS-2 erklärte Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, in seinem Podcast im Norddeutschen Rundfunk jüngst als gleichzeitig auftretenden »Husten und Fieber«. Zudem hätten Betroffene auch Halsschmerzen. Inwieweit angesichts dieser wenig spezifischen Symp­tome während einer Einlasskontrolle eine scharfe Unterscheidung zwischen einer Infektion mit einem Coronavirus und einem grippalen Infekt vorgenommen werden kann, teilte das Ministerium allerdings in seiner seit Freitag geltenden Verfügung nicht mit.

Gegenüber jW erklärte der Pressesprecher des Thüringer Landesverbandes von Die Linke, Paul Becker, die ermöglichte Ablehnung infizierter Kundinnen und Kunden solle eher beruhigend wirken. Wer Hilfe brauche, könne zudem auf ein großes Angebot freiwilliger Helferinnen und Helfer zurückgreifen. Angst um die Versorgung von Infizierten müsse man nicht haben. Eine Zurückweisung von Kundinnen und Kunden würde »so nicht stattfinden«. Wie das gesichert werden soll, bleibt hingegen ebenso unklar wie die Frage, ob die Möglichkeit, vermeintlich Infizierte abzulehnen, nicht Willkür Tür und Tor öffnen könnte. Während man in Thüringen sehr genau darauf achten möchte, wer zukünftig Waren in seinen Korb im Supermarkt legen darf, fahren auch dort weiterhin Menschen täglich zur Arbeit. Der viel zitierte Begriff des »Social distancing« spielt anscheinend nur dort eine Rolle, wo die Profite großer Konzerne nicht in Gefahr gebracht werden.