Kuba entsendet Mediziner nach Andorra

Havanna. Kuba unterstützt Andorra im Kampf gegen die Coronaviruspandemie mit 39 kubanischen Ärzten und Krankenpflegern. Die Fachkräfte seien am Samstag in das kleine Fürstentum entsandt worden, sagte der Leiter der Dienste für medizinische Zusammenarbeit, Jorge Delgado, der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte Kuba in der Krise bereits Italien und andere Staaten mit medizinischem Fachpersonal unterstützt. Insgesamt hat Kuba in den vergangenen zehn Tagen 508 Ärzte und Krankenpfleger in andere Länder entsandt, um zur Bekämpfung des Coronavirus beizutragen. Neben Italien erhielten auch elf lateinamerikanische und karibische Staaten Unterstützung durch den Inselstaat. (AFP/jW)