Reisehinweise statt Quarantäne

Carlo Allegri/Reuters Die Park Avenue in New York City am Freitag

Trotz der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in den Vereinigten Staaten sind nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Überlegungen für eine Quarantäne der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut vorerst vom Tisch. »Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein«, schrieb Trump am Sonnabend (Ortszeit) auf Twitter. Auf Empfehlung seiner Coronavirusarbeitsgruppe und nach Beratungen mit den Gouverneuren der drei Bundesstaaten habe er die Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, »starke Reisehinweise« zu veröffentlichen.

Darin werden Einwohner von New York, New Jersey und Connecticut dazu angehalten, in den kommenden 14 Tagen auf nicht notwendige inländische Reisen zu verzichten. Dies gelte nicht für Angestellte beispielsweise im Gesundheitswesen, in Finanzdienstleistungsunternehmen oder in der Lebensmittelindustrie. Eine generelle Reisewarnung oder -beschränkungen für inländische Reisen sprach die Behörde nicht aus. Gerade New York gilt als Zentrum der Coronaviruspandemie in den USA.

Am Freitag hatte Trump ein für Kriegszeiten gedachtes Gesetz angewendet, um den Autohersteller General Motors (GM) zur Produktion von Beatmungsgeräten zu zwingen. GM habe Zeit verschwendet und sein Versprechen, für das Land 40.000 Geräte zu produzieren, nicht erfüllt, sagte Trump zur Begründung. Das Unternehmen müsse Verträge zur Produktion von Beatmungsgeräten »akzeptieren, durchführen und priorisieren«, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Das zuständige Ministerium werde angesichts der Coronaepidemie die Zahl der zu produzierenden Apparate festlegen.

Innerhalb der nächsten 100 Tage sollen nach Worten von Trump durch Ankauf oder zusätzliche Produktion 100.000 Stück beschafft werden. »Wir werden viele Beatmungsgeräte produzieren«, erklärte Trump mit Blick auf die Lungenkrankheit, die durch das neuartige Coronavirus verursacht wird. Noch am Donnerstag abend hatte er im Sender Fox News Zweifel an einem von US-Bundesstaaten beklagten Versorgungsmangel angebracht. »Ich glaube nicht, dass man 40.000 oder 30.000 Beatmungsgeräte braucht«, sagte er in einer Talkshow. (dpa/jW)