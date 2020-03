Bob-Dylan-Song

Bob Dylan (78) hat am Freitag auf seiner Website einen neuen Song mit dem Titel »Murder Most Foul« veröffentlicht. In knapp 17 Minuten singt der Literaturnobelpreisträger, dezent von Piano und Streichern begleitet, zunächst vom Attentat auf John F. Kennedy: »Es war ein schwarzer Tag in Dallas im November 1963«, »ein guter Tag zum Leben und ein guter Tag zum Sterben«. Ohne Refrain geht es dann weiter mit den Beatles, Woodstock, John Lee Hooker, Marilyn Monroe und Charlie Parker – Erinnerungen an das Lebensgefühl der 60er.(dpa/jW)