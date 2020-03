Vor dem Abstieg

REUTERS/Flavio Lo Scalzo »Der Feind ist das Virus, nicht die Menschen« – ein Plakat wirbt in Mailand für italienisch-chinesische Freundschaft (10.3.20)

Hilfslieferungen in Krisengebiete schicken: Das tun, so kennt man es seit je aus der internationalen Politik, gewöhnlich diejenigen, die es sich leisten können, die wohlhabend und stark sind. Die daher nicht selbst in Notlagen aufgezehrt werden und die Freiheit haben, sich vor der Welt als Wohltäter zu inszenieren. In den vergangenen Jahrzehnten taten das gewöhnlich die Staaten Europas und Nordamerikas. In der Coronaviruskrise haben sich nun die Dinge auf den Kopf, genauer: auf neue Füße gestellt. Das Epizentrum der Pandemie hat sich mittlerweile in die alte Welt des transatlantischen Westens verschoben, während Hilfe vor allem aus dem Land kommt, das das Virus am schnellsten eindämmen konnte: aus China. Die Volksrepublik schickt Hilfslieferungen nicht nur nach Afrika, sondern auch nach Europa und in die USA; jüngst bot Präsident Xi Jinping gar seinem US-Amtskollegen Donald Trump Unterstützung an: Hilfsbedürftig kann heute unter Umständen auch der Westen sein, während zu denjenigen, die nicht in Notlagen aufgezehrt werden und ihrerseits Hilfe leisten können, inzwischen auch China zählt.

Chinas neue Rolle, die in diesen Tagen weltweit für alle sichtbar ist, kommt nicht von ungefähr. Sie ist das Ergebnis tiefgreifender globaler Kräfteverschiebungen, die sich spätestens in den 2000er Jahren mit dem rasanten ökonomischen Aufstieg der Volksrepublik klar abzeichneten und bereits in der vorigen wirklich weltweiten Krise, der Finanzkrise der Jahre 2008/2009, einen zusätzlichen Schub erhielten: China wurde von ihr nicht so hart getroffen wie die Länder des Westens; es konnte sich deshalb mit größerer Energie auf den nächsten Modernisierungsschub stürzen, für den unter anderem Huawei steht, der Konzern, der auf dem Zukunftsfeld 5G Weltspitze ist. Einiges spricht dafür, dass die Volksrepublik auch aus der Coronaviruskrise mit den – relativ – geringsten Verlusten hervorgehen könnte. Denn so sehr Chinas Bevölkerung und die Wirtschaft des Landes auch gelitten haben: Für Europa und Nordamerika kommt es wohl noch erheblich schlimmer.

Bei der Zahl der Infektionen und der Todesopfer ist das schon heute der Fall, bzw. es wird, was die Zahl der Toten in den USA betrifft, wohl in Kürze eintreten. Was die Wirtschaft angeht: Die Volksrepublik fährt die Produktion zur Zeit nach zwei Monaten Stillstand wieder hoch. Im Westen, der den Kampf gegen die Pandemie verschleppt hat, könnte der Stillstand länger anhalten – und das wöge schwer. Die EU, die gerade erst ihre neue Industriestrategie vorgestellt hat, mit der sie auf wichtigen Feldern aufholen will, könnte noch weiter in Rückstand geraten. Schwächelt die US-Industrie über längere Zeit, dann steht der Versuch der Trump-Administration in Frage, China per Wirtschaftskrieg in die Knie zu zwingen. Nicht umsonst dringen Donald Trump sowie Teile der deutschen Wirtschaft auf eine baldige umfassende Wiederaufnahme der Produktion: Es geht nicht nur um den individuellen Profit; auch die globale Führung des Westens wankt mehr denn je.