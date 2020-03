Einseitige Entlastungen

Wolfgang Kumm/dpa Verdienen mehr als nur Applaus: Kürzungen beim Krankenhauspersonal kosten Leben (Berlin, 26.7.2016)

Fachkräfte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen werden im Zuge der Coronaviruspandemie offiziell als systemrelevante Berufsgruppen anerkannt. Doch weil deren Ausbeutung seit Jahren zunimmt, fordern sie höhere materielle Anerkennung ihrer Arbeit in Form von angemessener Bezahlung. Über die Durchschnittsgehälter vor Ausbruch der Pandemie in der Bundesrepublik informierte am Freitag das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. So haben im Jahr 2019 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern im Schnitt 3.502 Euro (brutto) im Monat gezahlt bekommen. Altenpfleger kamen auf 3.116 Euro, so das Ergebnis der vierteljährlichen Verdiensterhebung des Bundesamtes. Doch die Durchschnittswerte seien von deutlichen Gehaltsunterschieden geprägt. Während Ärzte in Krankenhäusern 2019 monatlich 8.545 Euro brutto erhielten, kamen Intensivpfleger laut Erhebung auf 4.524 Euro.

Noch schlechter dran waren demnach die Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel. Vollzeitbeschäftigte bekamen 2019 demnach über alle Leistungsgruppen hinweg durchschnittlich 2.345 Euro brutto im Monat und damit fast 41 Prozent weniger als Durchschnittsbeschäftigte in der Gesamtwirtschaft. Wessen Monatslohn besonders niedrig ausfällt, ist durch die wegen der Pandemie verordnete Kurzarbeit von existentieller Not bedroht.

Den Staat werde die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bei geschätzten 2,15 Millionen Kurzarbeitenden nach »überschlägigen Berechnungen« voraussichtlich 630 Millionen Euro pro Monat kosten. Dies geht aus der dpa vorliegenden Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl (Die Linke) hervor. Als Krisenmaßnahme übernimmt die BA die Sozialabgaben, welche die betroffenen Unternehmen normalerweise auch bei Kurzarbeit zahlen müssten. »Es ist völlig inakzeptabel, dass neben Staatsgarantien in Milliardenhöhe« Firmen nun zudem »einseitig« entlastet würden, kritisierte Ferschl. (AFP/dpa/jW)