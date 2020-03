Milliardenhilfen gegen Coronaviruskrise

Berlin. Die milliardenschweren Hilfen in der Coronaviruskrise können fließen. Der Bundesrat verabschiedete am Freitag endgültig das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Maßnahmenpaket. Die Entscheidung fiel einstimmig. Das erste Geld soll damit noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen. Zudem beschloss der Landtag von Rheinland-Pfalz am Freitag wegen der Pandemie einen Nachtragshaushalt im Umfang von 3,3 Milliarden Euro. Alle fünf Fraktionen in Mainz stimmten zu. (dpa/jW)