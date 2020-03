Irak: Raketenangriff auf »Grüne Zone«

Bagdad. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag zwei Raketen in der stark abgesicherten »Grünen Zone« eingeschlagen. Sie trafen am frühen Morgen einen leeren Platz in der Nähe eines Hauptquartiers irakischer Einsatzkräfte. Aus Sicherheitskreisen hieß es, mutmaßliches Ziel sei die US-Botschaft gewesen. Informationen über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. Es handelte sich um den 26. derartigen Angriff auf Einrichtungen ausländischer Truppen oder Diplomaten im Irak seit Ende Oktober. (AFP/jW)