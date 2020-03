Einigung der Länder bei Abschlussprüfungen

Berlin. Die Schulabschlussprüfungen sollen nach derzeitigem Stand trotz Coronaviruskrise doch in ganz Deutschland stattfinden. Darauf haben sich die Kultusminister der Länder am Mittwoch in einer Schaltkonferenz verständigt, wie dpa am späten Nachmittag mitteilte. Zuvor hatte Schleswig-Holstein angekündigt, die Prüfungen abzusagen (jW berichtete). »Zum heutigen Zeitpunkt stellen die Länder fest, dass eine Absage von Prüfungen nicht notwendig ist«, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss. Über das weitere Vorgehen würden sich die Bundesländer eng in der Kultusministerkonferenz abstimmen. (dpa/jW)