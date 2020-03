Ilja S. Kremer gestorben

Moskau. Ilja Semjonowitsch Kremer, Mitglied des Ehrenpräsidiums der Internationalen Förderation der Widerstandskämpfer (FIR), starb am Montag im Alter von 98 Jahren in Moskau. Dies teilte die FIR noch am selben Tag auf ihrer Internetseite mit. Kremer hatte in den Reihen der Streitkräfte der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg, wie der Kampf gegen den Faschismus in Europa in Russland heißt, gekämpft und war an der Befreiung Berlins 1945 beteiligt. Er war laut FIR jahrzehntelang aktives Mitliged der Organisation, als politischer Sekretär, als Vertreter des sowjetischen bzw. russischen Veteranenverbandes und als Berater für internationale Beziehungen. Er erhielt von der FIR den »Michel Vanderborght Award«. Als Mitglied des Ehrenpräsidiums wurde er mehrfach im Amt bestätigt. (jW)