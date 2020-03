USA kürzen »Hilfen« für Afghanistan

Washington. Die USA kürzen laut eigenen Angaben wegen des anhaltenden Streits um die Besetzung des Präsidentenamts in Afghanistan ihre »Hilfen« für das Land um eine Milliarde US-Dollar (930 Millionen Euro). Das teilte US-Außenminister Michael Pompeo am Montag abend nach einem Besuch in Kabul mit. Er hatte dort Staatschef Ashraf Ghani sowie dessen

Konkurrenten Abdullah Abdullah getroffen, die seit der Wahl im vergangenen Jahr beide die Präsidentschaft für sich beanspruchen. (AFP/jW)