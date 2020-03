Hilfe für Tagelöhner

AP Photo/Anjum Naveed

Pakistan hat wegen der Coronaviruskrise ein Wirtschaftsprogramm für Arbeiter auf den Weg gebracht, wie Premierminister Imran Khan am Dienstag in Islamabad laut dem Fernsehsender Samaa erklärte. Die Regierung stehe in Kontakt mit Geschäftsleuten und den Provinzregierungen, um insbesondere Tagelöhnern zu helfen. Aufgrund der bereits bestehenden Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie haben viele von ihnen ihre Verdienstmöglichkeiten verloren und sind, wie auf dem Foto in der Stadt Rawalpindi, auf Armenspeisungen angewiesen. (jW)