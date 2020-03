Der letzte Kontakt

gemeinfrei

So viele Gurus melden sich mit ihrem Für und Wider zu Wort. So viele krude Experten versuchen uns mit ihrer Gescheitheit, Umsicht, Intelligenz und Vernunft anzustecken. Sie breiten sich mit dem gleichem Affenzahn aus wie die Krankheit, über die sie sprechen. Was draußen passiert, frage ich mich lange nicht mehr. Lebe, seit ich schreibe, vollkommen isoliert. All die Diskussionsrunden auf unserem Gelände, worüber so geplappert wird, nehme ich nur wahr.

Die neuste Maßnahme betrifft Radfahrer und Jogger. Ihre sportlichen Aktivitäten im Freien sind passé. Sünder werden von den Ordnungsmächten gestoppt, mit Strafgeldern belegt und obendrein von den Spannern am Fenster als unverantwortliche Strolche beschimpft. Das Militär soll Straßensperren errichten und mit seiner ganzen Härte durchgreifen. Eltern werden aufgerufen, ihre Kinder nicht mehr einkaufen zu schicken. Grund dafür ist deren kindliches Mitgefühl, das sie nicht clever reagieren lässt. Bricht jemand zusammen, eilen sie rasch zur Hilfe, gehen verbotenen Kontakt ein und erzählen es zu Hause nicht. Ich gehe nicht hinaus. Ich telefoniere nicht. Ich schreibe Karten. Mein einziger Kontakt zur Welt ist die E-Mail. Den lieben langen Tag über maile ich mit den Leuten hin und her. Das muss ausreichen und hält mich auf dem laufenden.

Die deutsche Regierung sagt, sie wolle einen Wettbewerb um strengere Maßnahmen zwischen den Bundesländern verhindern. Soll heißen: böses, böses Bayern. Das schärfste Statement zur Zeit: Aus Rücksicht auf die neuen Bundesländer wollen wir es mit Einschränkungen nicht übertreiben, die Menschen dort würden das am allerwenigsten verstehen. Da fehlen mir einfach die Worte! Zum Thema Ost–West schreibt meine Mailfreundin Delia: Wir Ossis kennen uns doch mit schrägen Situationen aus. Sie wird sich einen Sandsack ins Zimmer hängen, ihn mit blutroten Boxhandschuhen bearbeiten, sich an dem Boxbeutel abreagieren. Nach Japan wird sie sobald nicht reisen, also büffelt sie Japanisch auf Babbel, sehr empfehlenswert. Zwei Worte kann sie jetzt schon auswendig aufsagen. »Utaitai« »Ich möchte gerne singen«. »Odoritai« – »Ich möchte gerne tanzen«. Das reicht für Japan hin, mehr will sie dort auch nicht anstellen.