Roland Weihrauch/dpa »Sicher, dass der zrügg kommt?«

Mittwoch, 18. März

Nürnberg. Was für ein schöner Tag! Die Sonne scheint, die Viren wimmeln, ich habe heute Ausgang. Es sind Besorgungen zu machen. Gut gelaunt, lege ich bei der Morgentoilette Parfüm auf. Ich will mich auch rasieren, finde aber mein Gesicht im Spiegel nicht.

Vor der Apotheke eine lange Warteschlange. Der eingehaltene Mindestabstand entspricht nicht den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. »Mei Mo is grod nei ganga«, sagt eine Dame neben der Schlange zu ihrer Bekannten. »Sind Sie sicher, dass der zrügg kommt?« fragt einer von weiter hinten.

In Weimar-Ehringsdorf stießen am Dienstag mehrere Männer zum Feierabend an, als ein 34jähriger plötzlich husten musste. Er solle jetzt besser gehen, sagten die anderen, er wollte aber weiter trinken. Sie haben ihn krankenhausreif geprügelt.

Donnerstag, 19. März

Die Thüringer Handwerkskammer hat gegen die Schließung der Friseurläden protestiert. Friseurbetriebe seien notwendig, wenn das »tägliche Leben« in Thüringen aufrechterhalten werden soll. Auch Thomas Kemmerich muss alle seine Salons zusperren und möchte jetzt wieder Ministerpräsident werden.

In Aachen verlangen fromme Katholiken danach, die Gebeine der Heiligen Corona im Kaiserdom anbeten zu dürfen. Die Kirche ist irritiert, sie hat Corona zum Schutz der Banker, Schatzgräber und Fleischer eingeteilt und nicht zur Seuchenprävention. Patronin der Banker und Schatzgräber! Gott straft uns für unsere Sünden. Ich kann das ganz leicht beweisen. Die Heilige Corona wurde im Jahre 177 im Orient als Märtyrerin zweigeteilt. 800 Jahre später wurden die zarten Gebeine der 16jährigen nach Aachen verschleppt von Otto III. – das ist der Kaiser, der seine Abstammung auf den griechischen Fußballgott Otto Rehakles zurückführen kann. Und dieser Rehakles nun ist ausgerechnet Bundestrainer »Jogi« Löw, der jeden Morgen im Internet nachschlägt, wie man sich die Schuhe zubindet, im Traum erschienen. Er solle den Menschen ausrichten, dass Gott sie für die Zerstörung der Welt verflucht hat und sie elend an der Seuche verrecken lassen wird. In seinen eigenen Worten hat Löw auf einer Pressekonferenz seine Eingebungen mitgeteilt: »Ich habe auch so das Gefühl, dass die Welt und vielleicht auch die Erde sich so ein bisschen stemmt und ein bisschen wehrt, vielleicht auch gegen die Menschen und deren Tun.« Isch so!

Ich bin nicht sehr religiös, aber ich glaube fest, es gibt nur einen Weg, Gott zu besänftigen und die Welt zu retten: Die sofortige Einführung der Rätemacht und die regelmäßige Aufführung von Eingeborenentänzen. – Gerade meldet der Bayerische Rundfunk, dass die Oberammergauer Passionsspiele 2020 abgesagt worden sind. Wir sind am Arsch.

Freitag, 20. März

Am Vormittag habe ich vor dem Nachbarhaus auf der Bank gesessen und Absprachen getroffen mit Michael. Er wird die Besorgungen für Mutter erledigen, wenn ich nicht da sein sollte.

Nebenan kommen Frau und Herr Eisner aus dem Haus, grüßen uns und gehen wieder hinein. Vor einigen Jahren hatte ich mich mit der Frau über ihren Gartenzaun hinweg unterhalten. Ich sah den Namen auf dem Klingelschild am Türchen und fragte, ob ihr Mann nicht zufällig Kurt mit Vornamen heißt. Sie sagte: Nicht mehr.

Als er als kleiner Bub in der Nazizeit eingeschult worden war, wurde er vom Lehrer nach seinem Namen gefragt. Eisner, Kurt, sagte er, und der Lehrer wurde fuchsteufelswild. Er schickte den Jungen nach Hause und ließ ausrichten, dass er das Kind erst unterrichten würde, wenn es einen anderen Vornamen bekommt. Die Eltern waren vernünftig und gingen aufs Standesamt. Sie wollten nicht daran schuld sein, dass noch ein Kurt Eisner erschossen wird. Seinen neuen Namen habe ich natürlich auch vergessen.

Im Internet und am Telefon hole ich mir Nachrichten aus Weimar. Seit gestern werden in den Gaststätten und Läden tatsächlich ganze Belegschaften entlassen. Es geht um Tausende von Jobs. Gastronomie ist die zweitgrößte Industrie in Weimar, die Stadt steht vor einer schockartigen Umwälzung.

Ich muss an meinen Großvater denken. In Zeiten großer Umbrüche schlägt die Stunde der Hallodris und kleinen Gauner. Heinz Wegner war ein großer Hallodri und, naja. Die Nazis konnte er foppen – anders als mein leiblicher Großvater Bodo Reuscher, den sie 1942 abgeholt haben. Dessen Witwe, meine Großmutter Maria, hat Heinz nach dem Krieg geheiratet, so wurde er mein Opa.

Er war schon 1946 aus US-amerikanischer Gefangenschaft nach Westberlin zurückgekehrt und ist sofort auf den Schwarzmarkt. Im eigenen Lebensmittelladen in Zehlendorf verkaufte er die Würste, die er aus Teltow über die Zonengrenze schmuggelte. Damit war nach dem 13. August 1961 Schluss. 1989 hat er gleich nachgesehen, ob sein Fleischer in Teltow noch lebt, und wieder landeten dessen Würste in Opas Laden. Kurze Zeit später führte er auch Vietnamesenzigaretten. Er war schlau und ein großartiger Säufer und Spieler und fütterte bis ins hohe Alter die Pferde und die Spiel- und Zigarettenautomaten.

Samstag, 21. März

Manche Frauen, finde ich, sehen sehr verführerisch aus mit einer Atemschutzmaske. Das ist mir bei einer Zahnarzthelferin aufgefallen, deren tiefer Blick mir die Betäubung ­ersparte.

Sonntag, 22. März

Beim Bartschneiden heute morgen im Bad habe ich mir dreimal mit der Schere in die Backe gezwickt. In den Backen, heißt es in Franken, in der hiesigen Mundart ist alles männlich, so wie der Butter und der Radio.

Ich höre hier, weil mein Internet­radio in Weimar geblieben ist, den ganzen Tag BR-Klassik auf UKW. Das ist ein herrlich vormodernes Programm mit Gong vor den Nachrichten und richtigen Rundfunksprechern, die man sich im Frack vor dem Mikrophon vorstellen kann. Diese Hörfunkuntoten sprechen so schön, dass man nicht darauf achtet, was sie sagen.

Die Union hätte nicht in den 80er Jahren das Privatradio einführen sollen. Als hier alle noch Bayerischen Rundfunk hören mussten, haben auch alle noch CSU gewählt. Aber das wird vielleicht wieder so. Der Söder treibt den gesamten politische Betrieb derart vor sich her, dass man befürchten muss, dass er bald zu Franz Josef II. gekrönt wird und zum Marsch auf Berlin aufruft.

Die Nürnberger linke Szene teilte sich bei der Stadtratswahl vor einer Woche auf nicht weniger als vier Listen auf – und alle vier schafften es rein. Die Linke mit drei Sitzen, mit je einem Mandat die Linke Liste (ML?), die Politbande (Oh je.) und Die Guten (Oha!).

Was ich noch loswerden muss, ist eine Warnung. Versucht es nicht aus Langeweile mit diesem Fernsehen. Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Heute morgen kam, auf RTL II glaube ich, eine Reality-TV-Show über verkrachte Familien aus bücherfernen Schichten. Was ich da gesehen habe, lässt mich daran zweifeln, dass das mit dem allgemeinen Wahlrecht gut ausgehen wird.