Der Weg nach draußen

Julio Enriquez//creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en//commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._Girls_Larimer_Lounge_03.21.18_ Schwerelos durch die Pophistorie: U.S. Girls

Das kann nur Meg Remy alias U. S. Girls: Die schlimmsten Traumata thematisieren und experimentelle, exquisite, lebendige Popsongs daraus machen. Remy, die immer klingt, als würde sie beim Singen lächeln, schlüpft – wie Cindy Sherman in ihren Fotoinszenierungen – seit ihren ersten Platten in die unterschiedlichsten Frauenrollen, die die dunklen Seiten des »All-American-Girls« zeigen. Überarbeitet, überfordert, gewalttätig, suizidal, verrückt wie die Hölle.

»IOU« handelt davon, dass ja niemand geboren werden will, in »Overtime« versteht eine Tochter das Handeln ihrer Mutter erst an derem Grab. Die zehn Songs werden von drei emotionalen Spoken-Word-Collagen je nach Sichtweise unterbrochen oder ergänzt; einander überlappende Stimmen geben ihrem »Teenage self« Ratschläge (»don’t ­worry!«), erinnern sich an die Farbe ihres Kinderzimmers (»light blue«/»yellow«) oder schildern familiäre Demütigungen (»you are not good enough«): »Girl, interrupted«. Durch diese gleichzeitig artifiziellen wie realen Intermezzi arbeitet Remy wie eine Therapeutin heraus, dass wir mit unseren Beschädigungen leben, aber auch damit klarkommen müssen, dass wir diese Verletzungen immer weitergeben. Die Gesellschaft, die Welt entwickelt sich so, wie wir es als Kinder erfahren/beigebracht/eingeprügelt bekommen haben.

U. S. Girls’ große Kunst besteht darin, das unerträglich Schwere leicht zu machen. »Heavy Light«, you got it! Scheinbar schwerelos schwebt Remy auch durch die Pophistorie: Das beschwingt-geschmeidige »4 American Dollars« schwelgt in elegantem 70erJahre-Discofox, »State House (It’s a Man’s World)« zitiert zu Beginn die Spectorsche »Wall of Sound« des Ronettes-Hits »Be my ­Baby«, um dann in hektische Beats und dissonanten Noise zu eskalieren. Auch »Born to Lose« lebt von der Dissonanz, Remys Tremolo-Vocals (ganz großartig), Congatrommeln und unheilvoller Backgroundgesang schwellen zur dunklen Gospelmesse an, zerteilt von einem irrlichternden Vibraphon.

Der Höhepunkt des Albums kommt (fast) am Schluss: »The Quiver to the Bomb« ist eine mit Sparks-Piano und Discoviolinen ausgestattete Minioper, die in dreieinhalb Minuten das ganze Elend menschlichen Raubbaus an der Natur darstellt, um schlussendlich doch triumphalen Optimismus zu demonstrieren: »Four billion years ago / A girl was just starting to grow / ­Ga­the­­­ring pieces of this and that / Quilting herself up for a show / She could have never, ever known / We’d over-reap what she’d sown / Now, now she’s taking it back / She’s kicking us off her land.« Meg Remy leuchtet uns den Weg nach draußen.