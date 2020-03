Der NATO unterworfen

REUTERS/Ognen Teofilovski Auch in Nordmazedonien verbreitete Mär: Mitgliedschaft in NATO und EU komme den Menschen zugute (Skopje, 12.2.2019)

Die Ausübung der Demokratie ist bis auf unbestimmte Zeit verschoben: Die Wahlbehörde in Nordmazedonien hat am Sonntag entschieden, die Vorbereitungen für die für den 12. April geplanten, vorgezogenen Parlamentswahlen zu stoppen. Hintergrund sind die am Samstag von der Regierung beschlossenen verschärften Maßnahmen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, wie die Nachrichtenagentur MIA meldete. Seit Sonntag gilt nun unter anderem von neun Uhr abends bis zum nächsten Morgen um sechs Uhr eine allgemeine Ausgangssperre.

Die vorgezogenen Neuwahlen waren im Februar durch die Auflösung des Parlaments notwendig geworden. Die damals in Koalition mit Parteien der albanischen Minderheit regierenden Sozialdemokraten (SDSM) hatten den Termin gut abgepasst. Sie setzten darauf, durch die absehbare Aufnahme des Landes in die NATO eine Mehrheit im 120 Sitze umfassenden Sobranie in Skopje zu erhalten. In der vergangenen Woche wurden die Weichen für die Aufnahme Nordmazedoniens, wie die ehemalige jugoslawische Republik seit vergangenem Jahr heißt, in die westliche Kriegsallianz gestellt.

Als letzter NATO-Staat hatte Spanien durch einen Entschluss des Parlaments am vergangenen Dienstag das entsprechende Beitrittsprotokoll ratifiziert. Am 6. Februar 2019 war in Brüssel die offizielle Einladung an Nordmazedonien ausgesprochen worden. Im Laufe der vergangenen Monate wurde diese – wie erwartet – von den bisherigen 29 Mitgliedsländern bestätigt.

Am vergangenen Freitag unterzeichnete nun der mazedonische Präsident Stevo Pendarovski die sogenannte Beitrittsurkunde in Skopje. Diese wird nun bei der Regierung der USA hinterlegt – der finale Schritt zur Aufnahme des Landes. In einem Brief an die Regierung in Skopje erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag seine »Zufriedenheit über den anstehenden Beitritt«.

Die Zusammenarbeit zwischen Skopje und der NATO wurde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. So beteiligten sich mazedonische Soldaten an Übungen des Kriegsbündnisses, das wiederum eigene Truppen in das Land schickte. Der militärische Nutzen des kleinen Landes mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern liegt vor allem in seiner geopolitisch bedeutenden Lage. Die Balkanhalbinsel ist nicht nur für die Kontrolle Osteuropas und des Nahen Ostens für die USA von Interesse. Außerdem dient die Region als Transitweg für Erdgas; Pipelines sind bereits gelegt bzw. neue werden geplant. Hinzu kommt, dass durch die chinesische Initiative »One Belt – One Road« der Balkan zum wichtigen Transportweg des internationalen Warenverkehrs wird.

Die Sozialdemokraten stellten sich in den vergangenen Monaten als Garanten für die sogenannte euroatlantische Integration dar: Zuerst Teil des westlichen Kriegsbündnisses werden, um anschließend auch der EU beizutreten. Um zumindest ersteres zu ermöglichen, wurde – auf Druck der USA – der Staatsname geändert: Aus Mazedonien wurde Nordmazedonien. Damit kam Skopje dem Verlangen Griechenlands nach, das im ursprünglichen Namen den Anspruch auf die gleichnamige Region auf seinem Staatsgebiet ausmachte. Athen musste im Gegenzug zusichern, nicht weiter die Aufnahme des Nachbarlandes in die NATO und andere internationale Institutionen zu blockieren.

Immer wieder betonten Vertreter der SDSM die verbreitete Mär, dass NATO- und EU-Mitgliedschaft den Menschen zugute kommen würden. So auch Pendarovski am Freitag, als er behauptete, »alle unsere Bemühungen zahlen sich nun aus, indem wir der nächsten Generation mehr Stabilität, Sicherheit und Wohlstand ermöglichen«.

Doch die vom Westen gegebenen sind für viele Menschen in Nordmazedonien nur leere Versprechen. Sie haben mit Erwerbslosigkeit infolge einer anhaltenden Deindustrialisierung sowie niedrigen Renten zu kämpfen. Die Wut über die sozialen Verwerfungen hatte bereits 2016 zu einer Protestbewegung geführt, die den Sturz der von der rechten VMRO-DPMNE gestellten Regierung bewirkte. Orchestriert wurde die Übergabe der Macht an die Sozialdemokraten damals aus der US-Botschaft in Skopje heraus.