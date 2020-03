Ukraine erhält aus China Atemschutzmasken

Kiew. In Kiew ist am Montag ein ukrai­nisches Militärflugzeug mit Atemschutzmasken, Coronavirustests und Beatmungsgeräten aus China gelandet. Es handele sich um die erste von mehreren Lieferungen von medizinischer Ausrüstung aus China, teilte die Regierung mit. Im Laufe der Woche seien weitere Flüge geplant. Präsident Wolodimir Selenskij hatte vergangene Woche angekündigt, die Ukraine werde von China 10 Millionen Virustests, zehn Beatmungsgeräte, mehr als eine Million Masken und 10.000 Liter Desinfektionsmittel erhalten. In der Ukraine sind nach offiziellen Angaben drei Menschen an Covid-19 gestorben. (AFP/jW)