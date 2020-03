Hilfe aus Havanna

REUTERS/Daniele Mascolo

Am Sonntag ist am Flughafen von Malpensa in Italien das kubanische Ärzteteam angekommen (siehe Bild), das seine Kollegen im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen wird. Den Behörden in Havanna zufolge werden die 52 Mediziner und Krankenpfleger in der Lombardei auf Anfrage Roms zunächst für bis zu drei Monate arbeiten. Sie sind Teil der internationalen Ärztebrigade »Henry Reeve«, die der inzwischen verstorbene damalige Staats- und Regierungschef Fidel Castro 2005 gegründet hatte, um in Krisensituationen zu helfen. (dpa/jW)