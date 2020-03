Moskau sichert Damaskus weitere Hilfe zu

Moskau. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Syriens Präsident Baschar Al-Assad bei einem Treffen in Damaskus weitere Unterstützung zugesichert. Es seien verschiedene Aspekte der militärisch-technischen Zusammenarbeit für den gemeinsamen Kampf gegen internationale Terrorgruppierungen erörtert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mit. Dabei gehe es vor allem darum, die Waffenruhe in Idlib durchzusetzen und für eine Stabilisierung der Lage in anderen Regionen Syriens zu sorgen. Russland werde zudem auch weiter humanitäre Hilfe für die syrische Bevölkerung leisten, die unter den Sanktionen des Westens gegen das Land leide. Nach Angaben des russischen Ministeriums wird die Anfang des Monats in Moskau für Idlib vereinbarte Waffenruhe weitgehend eingehalten. (dpa/jW)