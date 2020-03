Veranstaltungen (online)

»Virtuelle Kundgebung am Brandenburger Tor«. Sonnabend, 21.3., 22 Uhr. Bilder und kurze Videos (max. 20 sec) können eingeschickt werden. Sie werden dann in das Video eingebunden. Bilder/Videos bitte an: info@hbuecker.net oder per https://wetransfer.com. Das Videomaterial wird am Sonnabend gegen 22 Uhr hier veröffentlicht: http://haendewegvonvenezuela.net . Aufrufer: Hände weg von Venezuela

»Onlineprotest – Stopp Defender 2020«. Virtueller Protest mit Beiträgen von Thomas Keuer (Gewerkschaftssekretär, Duisburg), Kathrin Vogler (MdB, Friedenspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke), Ludo De Brabander (Vrede vzw aus Belgien) und Sophia M. (»Fridays for Future« Bonn). Sonnabend, 21.3., fünf vor 12 Uhr unter: https://www.facebook.com/stopdefnrw/ (auch für Nicht-Facebook-Nutzer), Veranstalter: DFG-VK NRW

»Kundgebung im Netz: 75. Jahrestag des Todesmarsches aus dem KZ in den Adlerwerken«. Dienstag, 24.3., ca. 17 Uhr. Auf der Website https://kz-adlerwerke.de/2020/post/virtuelle-mahnwache-war-kundgebung/ können Fotos, Videos oder schriftliche Beiträge hochgeladen werden. Wie es geht, ist dort beschrieben. Veranstalter: LAGG e. V.