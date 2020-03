Nachschlag: Auf Kante genäht

Sven Hoppe/dpa Wer rettet die Kliniken vor dem Kürzungswahn? (Krankenhaus in München)

Josef Düllings, Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands, stellt im DLF-Interview seine Diagnose. In bundesdeutschen Kliniken zeichne sich angesichts der Coronaviruskrise eine Katastrophe ab: »Wir fahren mit Vollgas auf die Wand zu.« Nicht nur mangele es vielen Häusern an Kapazitäten zur Aufnahme der in Kürze erwarteten großen Zahl an Patienten sowie an Schutzkleidung für Mitarbeiter, vielerorts fehlten auch finanzielle Rücklagen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Sollte die Bundesregierung die von ihr zugesagten Hilfen nicht alsbald freigeben, gingen im Mai »die Krankenhäuser flächendeckend in die Insolvenz«, viele von ihnen seien seit langem »auf Kante genäht«. Düllings, der auch als Krankenhausdirektor an einer katholischen Klinik in Paderborn tätig ist, stellt nebenbei auf Intensivstationen ­Triage in Aussicht, wie jetzt schon vielerorts in Italien praktiziert. – Für Papst Franziskus’ Erkenntnis, dass »diese Wirtschaft tötet«, gibt es derzeit viel empirisches Material. (shu)