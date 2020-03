Eugen Egner

»Sprachkrise schlimmert sich zu«, mailte mir kürzlich mein alter Freund Eugen Egner und verwies auf eine Meldung, die er auf tagesschau.de entdeckt hatte: »Bundeskanzler Kurz schwört seine Landsleute auf tiefe Einschnitte in ihrem Alltag vor.«

So etwas kann schon mal vorkommen, wenn es hektisch zugeht. Anders sieht es mit dem »News-Up­date« aus, das von der Spiegel-Redaktion mit dem Label »Entwicklungen zum Coronavirus« versehen worden ist. Das einzige, was sich in der gesamten bekannten Menschheitsgeschichte zum Coronavirus entwickelt hat, sind die ihm vorausgegangenen Mutationsformen, aber der Spiegel verzeichnet seit Wochen alles, was dieses Virus anrichtet und auslöst, als »Entwicklungen zum Coronavirus«. Der Rubriktitel »Neues vom Coronavirus« klang der Redaktion vermutlich zu frivol und die Überschrift »Im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Nachrichten« zu sperrig, und so setzte sich die blödsinnige, alle Regeln der Grammatik und der Logik über den Haufen rennende Formulierung »Entwicklungen zum Coronavirus« durch. Es ist bedauerlich, dass der Spiegel nicht schon im 14. Jahrhundert existierte, denn sonst hätte uns die Redaktion den Blog »Entwicklungen zur Pest« überliefern können.

Im Internet finden sich viele ähnliche Entwicklungen. Der Landschaftspflegeverband »Thüringer Grabfeld« e. V. informiert über »Entwicklungen zum Steinkauz«, für Juristen stehen »Neueste Entwicklungen zum Glücksspielvertrag« abrufbereit, man kann etwas über »Entwicklungen zum Betriebsfestigkeitsnachweis im Stahlbau« erfahren, und es liegen auch Auskünfte über »Aktuelle Entwicklungen zum fahrzeugseitigen Fußgängerschutz« vor sowie über »Entwicklungen zum anonymen Krankenschein«, »Entwicklungen zum Posten des Ministerpräsidenten« von Thüringen, »Entwicklungen zum Einsatz von Tracking-Cookies«, »Entwicklungen zum präzisen Düngen« und »Neue Entwicklungen zum Bahnsteighöhenkonzept in Sachsen«, und für alle, denen das noch nicht genügt, gibt es Wolfgang Scheppes Sachbuch »Growing a Chair. Das Büro und sein Stuhl. Überlegungen und Entwicklungen zum Bürostuhl bei Vitra«.

Die schönsten dieser Entwicklungen sind zweifellos die »Entwicklungen zum Steinkauz« und die »Entwicklungen zum Bürostuhl«, doch gegen die »Entwicklungen zum Coronavirus« kommen sie zur Zeit nicht an. In diesem Punkt sind sich alle Aufmerksamkeitsökonomen einig. Ändern wird sich das frühestens nach einigen weithin sichtbaren und weltweit erfolgreichen Rückentwicklungen zum Coronavirus.