Schecks vom Staat

REUTERS/Jonathan Ernst US-Präsident Trump und sein Finanzminister Steven Mnuchin bei einem Briefing im Weißen Haus (Aufnahme vom 17. März 2020)

Die US-Regierung befindet sich weiter im Krisenmodus. Die von Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag angekündigten, eine Billion Dollar umfassenden Maßnahmen sollte zwar am Freitag von den Republikanern im US-Senat gebilligt werden, doch kam es zu keiner Einigung mit den Vertretern der Demokraten. Die am Sonnabend fortgesetzten Verhandlungen blieben ebenfalls ergebnislos. Am Sonntag morgen sollte der Vorstoß der Regierung bei einem Spitzentreffen der beiden Kammern mit Mnuchin weiter diskutiert werden, wie die Washington Post am Samstag abend (Ortszeit) online berichtete.

Die meisten Steuerzahler sollen unter anderem einen Scheck über 1.200 US-Dollar bekommen, pro Kind soll es zusätzlich noch 500 US-Dollar geben. Auch sollen die Mittel für das Gesundheitssystem aufgestockt werden, um der Ausbreitung des Coronavirus besser begegnen zu können. Die Sprecherin des von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Minderheitsführer der Partei im Senat, Charles »Chuck« Schumer, erklärten am Freitag, der Vorschlag sei keineswegs arbeiterfreundlich und stelle statt dessen die Interessen der Unternehmer weit über die der Beschäftigten. Viele Demokraten haben bereits höhere Geldzahlungen an die US-Bürger gefordert.

Mnuchin hatte am Donnerstag erklärt, die Hilfen sollten möglichst innerhalb von drei Wochen nach einer Verabschiedung durch den Kongress ausgezahlt werden. Möglicherweise werde auch eine zweite Zahlung dieser Art erwogen. Zudem soll es umfassende Kreditprogramme für Unternehmen geben. Die Regierung verschiebt nun auch die Frist für Steuererklärungen, womit Bürger und Firmen mehr Zeit für fällige Zahlungen bekommen. Mnuchin ging davon aus, dass für die US-Ökonomie im zweiten Quartal wegen der Krise ein Dämpfer zu erwarten sei. Im dritten Quartal rechne er aber mit einer Besserung und im vierten Quartal schließlich mit einer »gigantischen« positiven Entwicklung.

Auf eine schnelle Trendwende setzen hingegen die wenigsten. Jörg Bibow, Wirtschaftsprofessor am Skidmore College im US-Bundesstaat New York, sagte gegenüber jW: »Dies ist keine normale Rezession.« Zum einen drohe die heutige Krise viel tiefer zu werden als die Krise von 2008/2009. Zum anderen könne man die Wirtschaft nicht wie üblich »stimulieren«, indem man die Menschen zum Geldausgeben anrege. Schließlich sollten diese ja zu Hause bleiben, womit in der Wirtschaft zwangsläufig auch so einige Räder stillstehen oder sich zumindest langsamer drehen werden.

Im Kern gehe es zunächst darum, eine Bankrottwelle zu verhindern, sagte Bibow. Ansonsten drohten Massenentlassungen mit entsprechenden Folgen. »Da die soziale Absicherung in den USA schlechter als in Europa ist, könnten säumigen Haushalten dann auch schnell Wohnungskündigungen oder Zwangsversteigerungen des Eigenheims drohen.« Der anvisierte Umfang von einer Billion Dollar liege zwar deutlich höher als derzeitige Planungen von fiskalischen Maßnahmen in Europa. Allerdings leisteten die europäischen Staaten automatisch höheren Ausgleich, zum Beispiel durch großzügigere Arbeitslosengeldzahlungen, so Bibow.

Vermutlich seien die derzeit geplanten Maßnahmen, sowohl in der EU als auch in den USA, viel zu niedrig. Positiv zu vermerken sei, dass auch in den Vereinigten Staaten endlich, nach vielen Wochen Verspätung, Tests auf die Verbreitung von Covid-19 durchgeführt würden und selbst der Präsident das Coronavirus nicht mehr öffentlich als »Scherz« bezeichne, sondern die Krise wohl endlich ernst nehme. »Der Höhepunkt der Krise steht uns allerdings noch bevor«, sagte Bibow.