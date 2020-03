»Rinderwahn«? Ein Blick zurück nach vorn

Die Coronaviruspandemie hat Auswirkungen auf eingeübte Arbeits- und Kommunikationsabläufe und verhindert, dass an dieser Stelle eine aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal veröffentlicht werden konnte. Statt dessen erinnert heute eine am 9. April 1996 von ihm geschriebene und bislang unveröffentlichte Kolumne an die Seuche BSE. Vom sogenannten Rinderwahn waren Menschen zwar nicht so unmittelbar betroffen wie vom neuartigen Coronavirus, aber die grassierende Seuche traf damals sehr viele Länder und warf die auch heute aktuelle Frage auf, was grundsätzlich falsch läuft in dieser profitorientierten Welt. (jh)