Berlin. Die Bundesregierung hat neue Exporte von Brennelementen an Atomkraftwerke nahe der Grenze zur BRD genehmigt. Die Ausfuhren für das französische Kraftwerk Dampierre 2 sowie für die belgischen Anlagen Doel 1 und Doel 2 seien bereits am Mittwoch bewilligt worden, wie einem Bericht der Deutschen Presseagentur vom Sonntag zufolge ein Sprecher des Umweltministeriums erklärte. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es demnach, man prüfe einen Gesetzentwurf des Umweltressorts zum Verbot von Exporten an Kraftwerke, die weniger als 150 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt stehen und vor 1989 in Betrieb gegangen sind. Laut dpa gibt es Bedenken, dass der Vorstoß nicht mit EU-Recht vereinbar sein könnte. (dpa/jW)