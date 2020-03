Festnahme nach Anschlagsversuch auf ICE

Frankfurt am Main. Nach einem Anschlagsversuch auf einen ICE in Hessen haben die Behörden eine Festnahme bekanntgegeben. In der Nacht zum Samstag wurde in Köln ein 51jähriger Deutscher festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitteilte. Er sei dringend verdächtig, auf der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankfurt und Köln Schienenbefestigungen gelöst zu haben. (AFP/jW)