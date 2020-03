Integration oder Gegenmacht?

REUTERS/Wolfgang Rattay Die Linke (Archivbild) muss noch ein paar Dinge klären

Während Staatsfrauen und -männer weltweit die durch das Coronavirus ausgelöste Krise nutzen, um als starke Führungspersonen aufzutreten, scheinen auch prominente Köpfe der Partei Die Linke diese Rolle übernehmen zu wollen, anstatt einen Klassenstandpunkt einzunehmen. Anstelle linker Analyse und Kritik spricht der Kofraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, dementsprechend Lob für das Handeln der Regierung aus: »Die Linksfraktion wird alle Maßnahmen unterstützen, die Solidarität befördern, Schaden von unserem Land, den Menschen und der Wirtschaft abwenden. (…) Nach der Krise sind grundsätzliche Fragen zu stellen.«

Anstatt »nach der Krise« »Fragen zu stellen«, ist es Aufgabe der Linken aufzuzeigen, dass die Krise ihren Ursprung im kapitalistischen System hat, und durch die Coronapandemie nur verstärkt wurde. Das Kabinett Merkel IV wird sich durch diesen Ritterschlag des Kollegen Bartsch sicherlich geehrt fühlen. Dass zu diesem Regierungshandeln auch arbeitsrechtliche Verschlechterungen zählen – wie die Aufhebung des Sonntagsverkaufsverbots –, lässt Bartsch leider unerwähnt. Dass dieses Regierungshandeln ebenso Einschränkungen der Freiheitsrechte umfasst – wie Restriktionen im Versammlungsrecht – sucht man in Bartschs Rede vergeblich. Und auch der wirtschaftspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Fabio De Masi, stimmt in diesen Chor ein: »Wir brauchen jetzt einen starken Staat!« De Masi fordert eine »Aussetzung« der sogenannten Schuldenbremse. Eine wachsweiche Bitte, wenn man bedenkt, dass die Linksfraktion noch im November einen Antrag in den Bundestag einbrachte, demzufolge die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz gestrichen werden solle.

Anstelle der Forderung, unser kapitalistisches Wirtschaftssystem zu überwinden, fordert Bartsch ein Investitionsprogramm für eben jene Produktionsverhältnisse. Zwar ist es völlig korrekt, jene Lohnabhängigen zu unterstützen, die durch die gegenwärtige Krise bedroht sind. Jedoch lehrt die Erfahrung, dass derlei staatliche Finanzspritzen in der Regel nicht zu jener Klasse durchdringen, die am meisten darauf angewiesen wäre. Vielmehr werden sie weiter oben in der wirtschaftlichen Hierarchie abgegriffen. Wir brauchen Maßnahmen zur Rettung von Menschen, statt der Rettung von Banken und Konzernen. Dass immer noch Millionen in Betrieben arbeiten müssen, die nicht für die Daseinsvorsorge notwendig sind, während die Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, zeigt einmal mehr, dass die Profite an erster Stelle stehen. Angesichts der jahrelangen Versäumnisse in der medizinischen Intensivversorgung zeigt die herrschende Politik keine Spur von Einsicht. Diese Krise ist hausgemacht – durch eine langandauernde Unterfinanzierung des Gesundheitssystems und seine gleichzeitige Auslagerung in den privaten Sektor. Diese Profitlogik rächt sich nun.

Linke Politiker müssen jetzt die Chance ergreifen, ihre Positionen populär zu machen. Sie müssen aufzeigen, dass sie im Angesicht der Krise schon immer auf der richtigen Seite der Geschichte standen: Für eine Entprivatisierung der Gesundheitsstruktur, für eine Demokratisierung der Betriebe in Hand der Belegschaften und für eine Abschaffung der hoch prekären Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Werkverträge, Kettenbefristungen oder Leiharbeit. Dem Anpassungskurs der Linken in der Krise folgt mit Notwendigkeit die Ausweitung staatlicher Repressalien. Einige Grundrechte, die von linken und gewerkschaftlichen Kräften über viele Jahrzehnte erkämpft wurden, sind jetzt schon außer Kraft gesetzt.