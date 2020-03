Kontrollierter Absturz

Christian-Ditsch.de AfD-Wahlkampfauftaktveranstaltung in Brandenburg mit »Flügel«-Faschist Andreas Kalbitz (M., Cottbus, 13.7.2019)

Björn Höcke will die innerparteilichen »Flügel«-Gegner »ausschwitzen«, was manche schnell als ein Wortspiel mit Auschwitz deuten wollten. »Die, die nicht in der Lage sind, das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden«, so hatte sich Höcke bei einem Treffen in Schnellroda zu parteiinternen Kritikern geäußert – ein im Internet kursierendes Video dokumentiert das. Man muss gar nicht so weit gehen, um in der Formulierung die Sprache des Faschismus zu hören. Umgangssprachlich schwitzt man Viren und Krankheiten aus und als solche scheint Höcke seine Kritiker in den eigenen Reihen zu verstehen. Nach wie vor ist Höcke der zuverlässigste und beste Zitatelieferant des Verfassungsschutzes, dessen Entscheidung über die Beobachtung des »Flügels« als rechtsextreme Teilorganisation der AfD die Gesamtpartei in arge Turbulenzen und die formale Auflösung des »Flügels« bringt.

Björn Höcke und Andreas Kalbitz seien Rechtsextremisten und der »Flügel« ein Beobachtungsobjekt des Inlandsgeheimdienstes, gegen den mit allen nachrichtendienstlichen Mitteln vorgegangen werde. Mit dieser klaren Feststellung aus der vorletzten Woche hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) der AfD ein absehbares, aber deshalb nicht weniger schweres Problem bereitet und eine innerparteiliche Debatte ausgelöst, die hohe Wellen schlägt. Gleich mehrere Landesinnenminister denken laut darüber nach, welche Konsequenzen aus dieser Einschätzung für Beamte und Staatsdiener erwachsen, die sich in den vom »Flügel« dominierten Landesverbänden der AfD engagieren.

Etablierte Neonazis

Plötzlich wagen sich auch wieder die parteiinternen Kritiker der völkischen Rechten aus der Deckung, in die sie sich nicht erst seit ihrer krachenden Niederlage beim letzten Parteitag zurückgezogen hatten. Aus den westlichen Landesverbänden NRW, Rheinland-Pfalz und Hamburg waren im Vorfeld der Beratung des Bundesvorstands am vergangenen Freitag Forderungen laut geworden, dem ungehinderten Treiben des »Flügels« endlich Einhalt zu gebieten. Uwe Junge, Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz, ließ sich mit den Worten vernehmen: »Mein weiteres Engagement in der Partei mache ich von Eurer Entscheidung am Freitag abhängig.« Und der NRW-Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen sprach von einer Austrittswelle, die man stoppen müsse. Die Auflösung des »Flügels« und der Ausschluss von Kalbitz aus der Partei wurden gefordert. Letzteres vor allem deshalb, weil der Spiegel unter Berufung auf das BfV-Gutachten von einer 14 Jahre (1993–2007) andauernden Mitgliedschaft einer »Familie An­dreas Kalbitz« bei der 2009 verbotenen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) schrieb. Eine solche von Kalbitz verschwiegene Vorgeschichte in einer Neonaziorganisation wäre unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der AfD. Kalbitz bestreitet die Behauptung von Spiegel und BfV jedoch.

Ganz offenbar wollen Lucassen, Junge, Pazderski und wie sie alle heißen bis heute nicht begreifen, dass sich die weit fortgeschrittene Nazifizierung der AfD nicht mehr rückgängig machen lässt. Zu lange haben sie dem Durchmarsch der Völkischen in der Partei zugesehen und ihn teils befördert, um jetzt als glaubwürdige inhaltliche Alternative auftreten zu können. Nicht zufällig macht sich der aktuelle Konflikt gerade nicht an den inhaltlichen Positionen der »Flügel«-Leute fest. Völkischer Nationalismus, Massenabschiebeprogramme mit »unvermeidlichen Härten« (­Höcke), Umvolkungsgerede und antisemitische Verschwörungstheorien – all das war kein Grund für den versuchten Aufstand. Jetzt kommt er, weil die Bürgerlich-Konservativen in der AfD durch die VS-Beobachtung ihre bürgerliche Reputation, ihre gesellschaftliche Stellung und womöglich auch ihre berufliche und ökonomische Absicherung in Gefahr sehen. Entlarvend ist der Klassendünkel, der in der Stellungnahme aus NRW zum Ausdruck kommt. Aus dem Landesverband hieß es, langjährige Mitglieder und »Leistungsträger« hegten einen tiefen Groll gegen neue, »Flügel«-affine Mitglieder vom Typ »Jogginghose, kein Job, keine Zähne«, die in einigen Kreisverbänden neuerdings versuchten, die Tonlage vorzugeben. Der Sarrazin-Rassist rümpft die Nase über den Naziproleten – auch das ist Teil des aktuellen Konflikts.

Parallelstrukturen

Die vom Bundesvorstand der AfD am Freitag auf einer Beratung zum Umgang mit der VS-Beobachtung verlangte Auflösung des »Flügels« bis Ende April ist eine harmlose symbolische Beschwichtigung von Kritikern und Öffentlichkeit. Vom »Flügel« selbst wird behauptet, es gäbe gar keine festen Strukturen, keine formale Mitgliedschaft. Aber schon länger wird auch intern von Parallelstrukturen gesprochen, die die »Flügel«-Leute aufbauten.

Das für Sonnabend anberaumte »Flügel«-Treffen wurde mit Verweis auf die Coronaviruskrise abgesagt, um dann am Abend dennoch die Auflösung zwar nicht zu verkünden aber quasi anzukündigen. Bezeichnenderweise äußerte sich Höcke im Interview mit Götz Kubitschek über die Website der Sezession, dem ideologischen Hinterland der völkischen Rechten in der AfD. Offenbar war der Druck auf ihn und Kalbitz so groß, dass eine Verzögerung der (Vor-)Entscheidung eine nicht mehr kontrollierbare Diskussion in der Partei losgetreten hätte.

Formal wird eine solche Auflösung sicherlich die organisatorische Macht der Völkischen vorübergehend schwächen. Inhaltlich hat sie keine Bedeutung, denn der Einfluss des »Flügels« geht weit über den Kreis seiner unmittelbaren Anhänger hinaus, wie man auch Höckes Einlassungen gegenüber Kubitschek entnehmen kann.