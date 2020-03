UN: Zwei Milliarden Menschen ohne sicheres Trinkwasser

Berlin. Weltweit haben derzeit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem, sicher verfügbarem Trinkwasser. Das geht aus einem am Sonntag vorgelegten Bericht der Vereinten Nationen hervor. Demnach haben zudem 4,2 Milliarden Menschen – also mehr als 55 Prozent der Weltbevölkerung – keine sicheren Sanitäranlagen. Der weltweite Wasserbedarf sei sechsmal so hoch wie noch vor hundert Jahren. Und er steigt dem Bericht zufolge weiter um etwa ein Prozent pro Jahr an. Die anhaltende Erderwärmung führe zu häufigeren und extremeren Wetterereignissen wie Hitzewellen oder Starkregenfällen. (AFP/jW)