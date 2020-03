Nachschlag: Nur eine Richtung

SWR/Alexander Kluge Kannte Ausgangssperren bislang nur als »Instrument in Diktaturen«, will sie aber jetzt schnellstmöglich in der BRD sehen: SWR-Journalist Fritz Frey

»Ausgangssperre, so schnell wie möglich«, sind die abschließenden Worte von Fritz Frey in seinem Kommentar der ARD-»Tagesthemen«. Es scheint offenkundig: Die Coronaviruspandemie erfordert Opfer. Damit möglichst wenige Menschen an der Covid-19-Erkrankung sterben, sollen es die Grundrechte aller Staatsbürger sein, die auf dem Altar der Virusbekämpfung geopfert werden. Manchen kann es dabei nicht schnell genug gehen. Caren Miosga fragt in besagter Nachrichtensendung den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, wann die Ausgangssperre denn nun endlich komme. Es ist der Kandidat für den CDU-Vorsitz, der die Journalistin darauf hinweisen muss, dass man bereits »eine ganze Menge Grundrechte in den letzten Tagen so mal eben eingeschränkt« habe. Bei solchen »gewaltigen Eingriffen« brauche es stets eine genaue Abwägung. Ob das noch verfängt? In diesen von viel Ungewissheit geprägten Tagen kennen fast alle Meinungsmacher nur eine Richtung und nehmen zusehends Tempo auf. (jg)