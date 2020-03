Vorwärts in die Rezession

Alexey Malgavko/Reuters Auch in Russland wird gehamstert: Leere Regale in einem Supermarkt in Omsk (17.3.2020)

In Russland hat die Regierung offenbar unter großem Zeitdruck ein erstes Antikrisenprogramm verabschiedet. Das Konzept, das am Mittwoch bekannt wurde, sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, um die »bürokratische Belastung der Wirtschaft« zu verringern, berichtete der Kommersant. So sollen alle Steuerprüfungen für drei Monate ausgesetzt werden, ebenso die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und Mieten für Geschäftsräume in staatlichem Eigentum. Alle laufenden Insolvenzverfahren werden gestoppt.

Freilich bleibt die Frage, ob die Weigerung, einen Totenschein auszustellen, den Verstorbenen wieder lebendig macht. Aufgeschoben ist nämlich nicht aufgehoben. Nach Ablauf der Stundungsfrist sind die betreffenden Steuern, Beiträge und Gebühren nach wie vor in voller Höhe fällig. Ein Erlass ist nicht vorgesehen. Wirtschaftsverbände kritisierten die Maßnahmen der Regierung auch prompt als »zu wenig und zu spät«. Es sei absehbar, dass die Krise nicht in drei Monaten vorbei sein werde.

Was die Folgen der Krise für den lohnabhängigen Teil der Bevölkerung betrifft, bleibt die Regierung weitgehend tatenlos: Die Arbeitsmarktsituation soll verstärkt »beobachtet« und von Erwerbslosigkeit Betroffenen sollen Umschulungen angeboten werden, und zwar vor allem in Städten und Regionen, die von einem einzigen Betrieb abhängig sind. Was es aber etwa einem Kranfahrer in einer solchen »Monostadt« nutzen soll, zum Masseur umzuschulen, wenn die Arbeitskräftenachfrage angesichts der einseitigen lokalen Wirtschaftsstruktur bleibt, wie sie ist, ist völlig unklar. Da das allgemeine Einkommensniveau gleichzeitig durch die Erwerbslosigkeit sinkt, verschlimmert sich die Situation noch zusätzlich.

Hinzu kommt ein anderes Problem, das die Regierung ganz offenkundig nicht vorhergesehen hat: der von Russland selbst losgetretene Preiskrieg auf dem Ölmarkt, der die Staatseinnahmen dahinschmelzen lässt. Das russische Budget ist mit einem Ölpreis von 42 US-Dollar kalkuliert, aktuell steht der Preis bei rund 25 Dollar pro Fass (159 Liter), und professionelle Beobachter des Ölmarkts rechnen damit, dass der Preis auch noch unter die Marke von 20 US-Dollar fallen kann. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Situation am Freitag als »sicher nicht angenehm«, aber »mittelfristig keine Katastrophe für Russland«. Kurzfristig vielleicht schon?

Wie das Handelsblatt am Mittwoch berichtete, ist der russische Ölexport nach China aktuell stark rückläufig. Im Januar seien nach Angaben des russischen Zolls 36 Prozent weniger Rohöl und 20 Prozent weniger Ölprodukte wie Benzin und Diesel nach China geliefert worden als im Januar 2019. Die Zahlen für den Februar dürften noch schlechter werden, zitierte die Zeitung einen russischen Ökonomen. Der chinesische Ölbedarf sei vor allem wegen der Maßnahmen zur Beherrschung der Coronaviruspandemie auf ein Drittel des langjährigen Durchschnitts zurückgegangen. Und China importiere jetzt wesentlich mehr Öl aus Saudi-Arabien, weil die Saudis mit Sonderkonditionen versuchten, ihren Marktanteil auszuweiten. Der chinesische Importeur Sinochem etwa verzichte jetzt ganz auf russisches Öl. Zuletzt war etwa die Hälfte des über Pipelines exportierten russischen Öls an chinesische Abnehmer gegangen, außerdem ein Drittel des mit Tankern gelieferten Rohstoffs.

In der entstandenen Situation will die russische Regierung ihr Antikrisenprogramm offenbar aus dem staatlichen »Fonds des nationalen Wohlstands« finanzieren, in dem etwa 100 Milliarden US-Dollar liegen. Das liegt kurzfristig nahe, aber es stellt gleichzeitig die ehrgeizigen »Nationalen Projekte« zur Modernisierung der Infrastruktur und Verbesserung der Lebensqualität in Frage, deren staatlicher Anteil ebenfalls diesem Fonds entnommen werden sollte.

Klar ist jetzt schon, dass der ausgeglichene und sogar mit Überschüssen ausgestaltete Staatshaushalt, den die russische Wirtschaftspolitik zu ihrem Markenzeichen gemacht hat, Geschichte ist. Die Regierungsprognose von 1,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr wird sich sicher nicht halten lassen. Alexej Kudrin, langjähriger Finanzminister und seit 2018 Chef des russischen Rechnungshofes, sagte für dieses Jahr bestenfalls eine Stagnation der russischen Wirtschaft voraus. Auch eine Rezession könne nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig dürfte sich die Inflation, die zuletzt zwischen drei und vier Prozent lag, beschleunigen. Denn nachdem in den letzten Tagen der Rubel-Kurs abrupt um 25 Prozent gefallen war – zum Euro von etwa 70 auf zuletzt 87 –, werden sich die Preise für alle importierten Produkte entsprechend erhöhen. Damit rückt auch der Moment näher, zu dem die Zusage von Präsident Wladimir Putin, in der geänderten Verfassung auch eine Anpassung von Renten und Mindestlöhnen an die Inflationsrate vorzusehen, fällig wird. Freilich ist die Änderung noch nicht beschlossen: Am 22. April ist eine Volksabstimmung vorgesehen. Wenn sie nicht noch unter Verweis auf die Pandemie abgeblasen wird.