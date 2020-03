Krisenpolitik nicht auf dem Rücken der Beschäftigten!

Sebastian Kahnert/dpa

Die Gewerkschaft NGG setzt die Arbeitskämpfe in der ostdeutschen Ernährungsindustrie vorerst aus, wie sie am Freitag mitteilte:

Vor dem Hintergrund der Maßnahmen während der Coronapandemie und der Sicherstellung der Lebensmittelversorgung setzt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) die geplanten Streiks für die Lohnangleichung in der ostdeutschen Ernährungswirtschaft vorerst aus. Gestern wurde ein Warnstreik bei Bautz’ner Senf verschoben. Die für heute geplanten Warnstreiks beim Frosta-Tiefkühlwerk in Lommatzsch und beim Cargill-Ölwerk in Riesa werden ebenso verschoben. Die NGG und die Beschäftigten nehmen damit in dieser Woche und den nächsten Tagen Verantwortung wahr, damit keine Unsicherheit bei der Lebensmittelversorgung aufkommt. Im Gegenzug erwartet die Gewerkschaft von den Arbeitgebern ein schnelles und klares Signal über die Angleichung der Entgelte in Richtung Westniveau.

Sollte es bei den Arbeitgebern keine Bewegung geben, schließt die NGG nicht aus, die Arbeitskämpfe wieder aufzunehmen. In vielen Betrieben laufe die Produktion auf Hochtouren, oft mit Sonderschichten, und Firmen verbuchen steigende Umsätze, aber den Beschäftigten werden überfällige Lohnsteigerungen verweigert. Das könne nicht sein, so die NGG. Die Krisenpolitik dürfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. (…)

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) forderte am Freitag mehr Investitionen in den Gesundheitssektor statt in die Bundeswehr:

Die Coronakrise ist aktuell eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen ist angesichts der Entwicklungen besorgt: »Wir können diese Krise mit Solidarität und praktischer Hilfe zwischen den Menschen und über Landesgrenzen hinweg überstehen«, erklärt Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer des Friedensverbands. Er warnt zugleich: »Die Krise könnte mit generellen Gesetzesverschärfungen sowie einer weiteren Aufrüstung etwa im Bereich von Überwachung und der Polizei einhergehen, und es könnte versucht werden, die Maßnahmen über die Gesundheitskrise hinaus aufrechtzuerhalten.« Der großflächige Einsatz der Bundeswehr sowohl um polizeiliche als auch medizinische Aufgaben zu übernehmen, scheint nur noch eine Frage der Zeit. »Das zeigt nicht, dass wir die Bundeswehr im Innern brauchen, sondern verdeutlicht vielmehr, dass es an zivilen Gesundheitseinrichtungen mangelt«, so Schulze von Glaßer. Seit vielen Jahren sei die Bundesregierung auf einem »vollkommen falschen sicherheitspolitischen Weg«, kritisiert der DFG-VK-Geschäftsführer: »Während Krankenhäuser geschlossen und Pflegekräfte unterbesetzt und unterbezahlt sind, hat das Militär immer mehr Geld.« Für 2020 sind im Bundeshaushalt 45,1 Milliarden Euro für die Bundeswehr eingeplant, vor fünf Jahren – 2015 – waren es noch 33 Milliarden Euro. (…) Gemeinsam mit anderen Organisationen werden gerade Alternativen zu den traditionellen Ostermärschen im April diskutiert. Vor allem digitale Möglichkeiten wie Livestreams oder »Social Media«-Events sollen in Zukunft verstärkt genutzt werden.