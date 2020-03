Russland: Mehr Zeit für Volksbefragung

Moskau. Die Volksabstimmung zur Verfassungsänderung in Russland könnte angesichts der »Coronakrise« auf mehrere Tage gestreckt werden. Man könnte den Zeitraum für das Referendum auf drei bis sieben Tage vor dem angepeilten Wahltag am 22. April verlängern, erklärte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Freitag in Moskau. Zudem könne die Abstimmung auch außerhalb der Wahlräume stattfinden. So könnten etwa lange Warteschlangen vermieden werden, sagte sie der Agentur TASS zufolge. Die Regionen müssten aber selbst über diese Möglichkeit der frühen Abstimmung entscheiden. Am Datum des Wahltages will Russland vorerst festhalten; eine Verschiebung ist aber nicht ausgeschlossen. (dpa/jW)