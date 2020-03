Slowakei: Parlament konstituiert sich

Bratislava. In der Slowakei hat die schrittweise Machtübergabe nach den Parlamentswahlen von Ende Februar begonnen. Das Parlament in Bratislava kam am Freitag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Aus den Wahlen vom 29. Februar war die vom Unternehmer Igor Matovic geführte Wahlplattform »Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten« (OLANO) als stärkste Kraft hervorgegangen. Matovic soll am heutigen Sonnabend offiziell zum Regierungschef ernannt werden. Der bisherige sozialdemokratische Ministerpräsident Peter Pellegrini geht in die Opposition. Matovic einigte sich mit drei anderen konservativen und liberalen Parteien auf eine Koalition. Das Bündnis kann sich im Parlament auf eine Mehrheit von 95 der 150 Abgeordneten stützen. (dpa/jW)