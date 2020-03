Afghanistan: Tote nach Anschlag auf Stützpunkt

Kabul. Mindestens 24 afghanische Einsatzkräfte sind am Freitag bei einem Anschlag in der südlichen Provinz Sabul getötet worden. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf einem Stützpunkt von Polizei und Armee nahe der Provinzhauptstadt Kalat, sagte Gouverneur Rahmatullah Jarmal. Sechs bei der Polizei eingeschleuste Angreifer hätten das Feuer auf ihre schlafenden Kameraden eröffnet. 14 Soldaten und zehn Polizisten seien getötet worden, sagte der Chef des Provinzrats von Sabul, Ata Dschan Hak Bajan. Vier afghanische Einsatzkräfte würden vermisst. »Die Angreifer hatten Verbindungen zu den Taliban«, erklärte er. Sie seien mit Waffen und Munition geflohen. Von seiten der Taliban gab es zunächst keine Äußerung dazu. (AFP/jW)