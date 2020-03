Protest ist möglich

AP Photo/Eyal Warshavsky Proteste vor dem israelischen Parlament in Jerusalem am Donnerstag

Im autoritären Zeitalter des Coronavirus ist Israel eines der wenigen Länder, in denen noch Protestaktionen stattfinden. Vorwiegend linke Kräfte haben am Freitag mittag zu Demonstrationen aufgerufen. Ziele waren die Wohnungen von Parlamentssprecher Juli Edelstein, des Abgeordneten Gideon Sa’ar, von Sicherheitsminister Gilad Erdan – alle drei Mitglieder der rechten Regierungspartei Likud – und von Oppositionsführer Benny Gantz vom Wahlbündnis Blau-Weiß.

Edelstein hat in den vergangenen Tagen versucht, die parlamentarische Demokratie außer Kraft zu setzen, indem er sich mit Berufung auf den Staatsnotstand weigerte, die Knesset zusammentreten zu lassen. Sa’ar wird seit einiger Zeit als möglicher Nachfolger von Premierminister Benjamin Netanjahu gehandelt, falls dieser aufgrund des Prozesses zurücktreten muss, der gegen ihn wegen Betrugs und Korruption demnächst eröffnet werden soll. Gantz steht im Verdacht, er wolle sein Wahlversprechen brechen und eine gemeinsame Regierung mit Netanjahu bilden. Der Oppositionsführer scheint nach der Kritik aus anderen Teilen des Wahlbündnisses seine ersten Äußerungen zu diesem Thema abgeschwächt zu haben.

Schon am Donnerstag war die Polizei gegen einen Konvoi von rund hundert Fahrzeugen vorgegangen, der sich von Tel Aviv nach Jerusalem bewegt hatte, um für die Arbeitsfähigkeit der Knesset zu demonstrieren. In der Nähe des Parlamentsgebäudes wurden anschließend mehrere Personen festgenommen. Während der Fahrt wurden blau-weiße Staatsflaggen und schwarze Fahnen aus den Autofenstern geschwenkt. Letztere scheinen zum Symbol der Proteste zu werden.

In Israel haben am 2. März zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten vorgezogene Neuwahlen stattgefunden. Am Montag wurden die 120 Abgeordneten der neuen Knesset in Kleingruppen von jeweils drei Personen vereidigt. Die Opposition hatte eine Sitzung verlangt, um einen anderen Sprecher zu wählen und über die Neubesetzung der Ausschüsse zu entscheiden. Voraussichtlich hätte sie mit 61 Abgeordneten die nötige Mehrheit erreicht. Edelstein weigerte sich jedoch, darüber abstimmen zu lassen. Damit ist das Parlament zu einer Zeit lahmgelegt, in der die geschäftsführende alte Regierung im Alleingang über einschneidende Notstandsmaßnahmen entscheidet. Auch ein gemeinsamer Gesetzentwurf der Blau-Weißen und der ultrazionistischen Partei Israel Beitenu von Avigdor Lieberman liegt durch Edelsteins Blockade vorläufig auf Eis. Das Gesetz sieht vor, dass die Knesset einen Regierungschef, gegen den Anklage erhoben worden ist, in geheimer Abstimmung absetzen kann.

Indessen hat die Regierung am Donnerstag abend ohne Beteiligung des Parlaments oder der Opposition eine allgemeine Ausgangssperre beschlossen, die mit Polizeigewalt durchgesetzt werden kann. Zu den erlaubten Ausnahmen gehören, über die auch in anderen Ländern erlaubten Tätigkeiten hinaus, die Teilnahme an Hochzeiten, Begräbnissen und gemeinsamen Gebeten, »unorganisierte« sportliche Tätigkeiten in Gruppen von bis zu fünf Menschen, und sogar die Beteiligung an Demonstrationen. Für diese gilt aber offenbar, wie für die religiösen Feierlichkeiten, die schon früher angeordnete Begrenzung der Teilnehmerzahl auf zehn Personen.

Seit Donnerstag überwacht der Inlandsgeheimdienst Schin Bet die Mobiltelefone von Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, um deren Bewegungsprofil zu erstellen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden am ersten Tag 400 Menschen, mit denen sie in Kontakt gekommen waren, dazu verpflichtet, ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen. Einem Antrag der Opposition gegen diese Regierungsmaßnahme gab der Oberste Gerichtshof am Donnerstag teilweise statt: Die Überwachung muss eingestellt werden, falls nicht innerhalb der nächsten fünf Tage eine parlamentarische Kontrolle durch den zuständigen Ausschuss der Knesset eingerichtet wird.