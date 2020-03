McDonald’s verleiht Beschäftigte an Aldi

München. Mitarbeiter von McDonald’s werden in den nächsten Wochen beim Discounter Aldi dabei helfen, den durch die Coronaviruskrise ausgelösten Kundenansturm zu bewältigen. Das kündigten die Unternehmen am Freitag in München an. McDonald’s-Mitarbeiter, die von dem eingeschränkten Betrieb betroffen seien und trotzdem ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollten, würden im Zuge der Personalpartnerschaft gezielt an Aldi vermittelt, teilten die Unternehmen mit. Dort würden sie nach Bedarf eingesetzt und zu den bei Aldi üblichen Konditionen befristet eingestellt. Nach dem Einsatz könnten sie wieder zu McDonald’s zurückkehren. (dpa/jW)