Pilotabschluss für Metall- und Elektrobranche

Düsseldorf. Die IG Metall und die Konzerne in der Metall- und Elektroindustrie haben sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Lohnerhöhungen sind ausgesetzt, dafür gibt es Regelungen, um finanzielle Einbußen der Beschäftigten bei Kurzarbeit zu minimieren. Auch zusätzliche freie Tage für die Kinderbetreuung in Zeiten der Coronaviruspandemie wurden vereinbart. Den Vertrag schlossen die Tarifparteien im Pilotbezirk Nordrhein-Westfalen, wie beide Seiten am Freitag in Düsseldorf mitteilten. Er soll bis zum Jahresende gelten. Andere Bezirke dürften ihn weitestgehend übernehmen. Die IG-Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg-Sachsen kündigten an, sie wollten darüber »schnellstmöglich« mit den Unternehmen verhandeln. (AFP/jW)