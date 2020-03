Coronavirus: Öffentliches Leben weiter eingeschränkt

Berlin. Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus schränken mehrere Bundesländer das öffentliche Leben weiter ein. Nach Bayern und dem Saarland verfügten am Freitag auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verschärfte Regelungen. Größere Menschenansammlungen sind künftig verboten, Restaurants bleiben geschlossen. In Bayern gilt von Samstag an ein weitgehendes Ausgangsverbot. Auch das Saarland wollte eine entsprechende Regelung noch am Freitag beschließen. In Baden-Württemberg sind künftig Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen nicht mehr erlaubt. Am Sonntag abend will Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder eine »schonungslose Analyse« der Lage vornehmen. (dpa/jW)