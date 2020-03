Das globale Goodbye

REUTERS/Eddie Keogh Zuletzt fast nur noch Werbeträgerin: Maria Scharapowa sagt Servus

Das Unglück begann wieder einmal beim vermaledeiten Turnier in Indian Wells. Das nach den vier Majors fünftgrößte Tennisturnier der Welt, der Möchtegern-Slam im Besitz des Oracle-Multimilliardärs Larry Ellison in der Oase der Seligen – einem Kurort für reiche Rentner im kalifornischen Riverside County –, verkündete am 8. März, kurz vor Beginn des Qualifying, dass es in diesem Jahr wegen Covid-19 nicht planmäßig würde stattfinden können. Zu jenem Zeitpunkt gab es im Riverside County offiziell nur eine einzige infizierte Person, der Spielbetrieb in den großen US-Profisportligen wie NBA und NHL war noch in vollem Gange (das sollte sich eine Woche später drastisch ändern), doch das Riverside County Public Health Department hielt das Risiko für die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung bereits für zu groß. Insgesamt 114 Erkrankte waren in der ersten Märzwoche im Staat Kalifornien gezählt worden.

Hinter den Kulissen liefen Verhandlungen mit ATP und WTA (Herren- und Damenverband) über eine Austragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Turnierleitung lehnte dies ab. Man sprach zunächst noch vage von einer Verschiebung in den Frühherbst, doch das war da schon unwahrscheinlich. Am kommenden Wochenende hätten in Indian Wells die Endspiele stattfinden sollen. Im Anschluss wäre der Tenniszirkus zu den Miami Open weitergezogen, die sind seit einer Woche abgesagt. Von einem Ausweichtermin ist nicht die Rede. In der Region ist der Notstand ausgerufen.

Der Tennisprofi ist der nomadische Kleinunternehmer, der »Free agent«, das globalisierte Subjekt par excellence. Er driftet im Wochenrhythmus von Stadt zu Stadt, von Kontinent zu Kontinent. Je nach Altersklasse und Status (der im Verlauf der vergangenen zwölf Monate erspielten Weltranglistenpunkte) kann sein Domizil eine Luxussuite in Dubai oder eine Jugendherberge bei Karlsruhe sein. Entscheidend aber ist seine nominelle wirtschaftliche Unabhängigkeit und sein permanentes Unterwegssein. Letzteres ist derzeit eine logistische Unmöglichkeit. Und so ist innerhalb weniger Wochen aus dem Modellathleten der spätkapitalistischen Conditio humana ein in die Quarantäne geschickter Hochrisikofaktor geworden. Profisport ist aktuell praktisch abgeschafft.

Zuerst sagte die ATP am 12. März all ihre Turniere bis zum 20. April ab. Die WTA folgte mit einer Absage ihrer Wettkämpfe bis zum 2. Mai. Betroffen sind die Turniere in Charleston, Stuttgart, Istanbul und Prag. Auf unbestimmte Zeit verschoben sind die Finals des Fed Cup, die im neuen Format mit zwölf Nationalteams Mitte April in Budapest hätten stattfinden sollen. Wahrscheinlich scheint ein Komplettausfall der europäischen Sandplatzsaison mit den großen Turnieren in Madrid und Rom. Die French Open wurden von Anfang Juni auf den Zeitraum vom 20. September bis zum 4. Oktober verschoben – ein kleines Zeitfenster kurz nach den US Open, direkt vor den Turnieren in Asien. Zeitgleich soll der »Laver Cup« in Boston stattfinden, ein Showturnier, das Roger Federer mit dem australischen Tennisverband veranstaltet. Interessenkonflikte sind programmiert. Vermutlich werden – Ironie der Geschichte – am Ende ausgerechnet die durch Buschbrände und Orkane stark beeinträchtigten Australian Open das einzige regulär ausgetragene Major dieser Saison gewesen sein.

Die letzten großen Turniere von ATP und WTA wurden Ende Februar an nicht besonders sympathiträchtigen Orten ausgespielt. In Dubai gewann wer sonst als Novak Djokovic seinen insgesamt fünften Titel bei diesem Turnier im Finale gegen Stefanos Tsitsipas glatt mit 6:3, 6:4. Djokovic ist in dieser amputierten Saison noch unbesiegt (18:0). Ebenfalls glatt gewann Aryna Sabalenka in Doha das Finale gegen Petra Kvitova mit 6:3, 6:3. Letztere hatte dabei sichtlich ihr zweieinhalbstündiges Halbfinale gegen die aktuelle Weltranglistenerste Ashleigh Barty in den Knochen (6:4, 2:6, 6:4), eines der besten Damenmatches in diesem Jahr bisher.

Angesichts der großen Seuchenereignisse ging beinahe unter, dass Ende Februar die fünfmalige Major-Siegerin Maria Scharapowa auf dem eher unkonventionellen Wege eines Artikels in der Zeitschrift Vanity Fair ihren Rücktritt vom aktiven Profisport erklärte: »Tennis – I’m saying goodbye« steht da von ihr geschrieben, und wirkt heute fast wie eine Antizipation des globalen Goodbye des Tennis generell.

Überraschen konnte der Rücktritt der 32jährigen kaum. Nach ihrer Dopingsperre – die übrigens 2016 vor dem Turnier von Indian Wells von ihr selbst verkündet worden war – hatte Scharapowa, von Verletzungen geplagt, nur mit durchwachsenen Ergebnissen aufzuwarten und spielte eher die Rolle einer Werbeträgerin.

Hello statt Goodbye, sagte nach mehrjähriger Pause vom aktiven Sport schließlich die mittlerweile 36jährige Kim Clijsters, die in dieser Saison ihre ersten Profimatches seit den US Open 2012 absolvierte. Sie verlor jeweils in der ersten Runde in Dubai gegen die Australian-Open-Finalistin Garbiñe Muguruza 2:6, 6:7 und beim Turnier in Monterrey gegen Johanna Konta 3:6, 5:7.

Tennis auf Halde, Scharapowa in Frührente, Clijsters zurück (beide spielten zuletzt beim olympischen Turnier in London 2012 gegeneinander, die Russin gewann). Soweit der Status quo des Absurden.