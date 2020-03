Als »Gefährderin« unter Aufsicht

Rodi Said/REUTERS

Ein Gericht in Turin hat die Aktivistin Maria Edgarda Marcucci als »Gefährderin« eingestuft und unter Aufsicht gestellt, weil sie als Freiwillige in den Frauenverteidigungseinheiten der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien gekämpft hatte. Dies berichte am Mittwoch die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Die von der Turiner Staatsanwaltschaft durchgesetzte Maßnahme »Sorveglianza speciale« (spezielle Beobachtung) steht im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der 28jährigen bei den Frauenverteidigungseinheiten YPJ. Mit denen hatte sie unter anderem am Widerstand gegen die türkische Besatzung des nordsyrischen Kantons Afrin teilgenommen. Anders als zur Zeit generell von der Ausgangssperre wegen des neuartigen Coronavirus betroffene Italienerinnen und Italiener soll sie unabhängig vom Verlauf der Pandemie zwei ganze Jahre auf ihre Bewegungsfreiheit verzichten.

Die gegen Marcucci verhängte Sonderüberwachungsregelung beinhaltet drastische Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte: Für den genannten Zeitraum darf sie Turin nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Polizei verlassen. So lange soll sie faktisch unter Hausarrest gestellt werden, was konkret bedeutet, dass sie sich aus ihrer Wohnung nur zu den üblichen Arbeitszeiten entfernen darf, abends und nachts muss sie anwesend sein. Sie darf an keinen Veranstaltungen, auch nicht an Demonstrationen oder anderen Protestbekundungen, teilnehmen und sich nicht mit mehr als drei Personen gleichzeitig treffen.

An öffentlichen Plätzen, in Restaurants oder Bars darf sie sich nicht aufhalten, ihre Fahrerlaubnis wurde widerrufen. Kontakt zu vorbestraften Personen ist verboten, außerdem darf sie sich nicht politisch äußern. Auch ihr Reisepass wurde eingezogen.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihren entsprechenden Antrag damit begründet, dass Marcucci in Syrien Kampferfahrungen gesammelt habe und damit eine »Gefahr für die öffentliche Sicherheit Italiens« darstelle. Außerdem hatte die Behörde auf mehrere Verstöße gegen das Versammlungsgesetz unter anderem im Zusammenhang mit Demonstrationen der Bewegung gegen das Projekt »Treno Alta Velocità« verwiesen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet das No-TAV-Bündnis Widerstand gegen den Bau dieser geplanten Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke durch das norditalienische Susatal. (ANF/jW)