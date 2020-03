Nachschlag: Distanzverhältnisse

Alexander Blum/dpa Weniger Nähe, längeres Leben

Was verändert sich, was nicht, was nimmt komische Züge an? Michael Köhler und der Soziologe Armin Nassehi unterhalten sich über menschliches Sozialverhalten in Zeiten der Coronapandemie. Keine schlechte Idee, zumal ja Systemtheoretiker wie Nassehi, sofern sie sich mit Interaktionen bzw. Kommunikationsformen beschäftigen, viel Spaß daran haben, Paradoxien aufzuspüren. Dass die »höchste Form der Solidarität in der Tat die Entfernung vom anderen und nicht die Nähe zum anderen ist«, wie Nassehi bemerkt, erscheint unbedingt als ungewöhnlich. Wenn Köhler nun meint, in dieser sozialen Distanz würde uns die Gesellschaft selbst abhanden kommen, pariert Nassehi: »Ganz im Gegenteil. Ich würde gerade sagen, in der jetzigen Situation wird Gesellschaft noch viel sichtbarer.« Eben als besonderes Distanzverhältnis, in dem nicht zuletzt Berührungsängste aufscheinen, man den anderen wegstößt. Vergesellschaftung ist immer und überall. Selbst der Hieb mit der Axt in den Kopf eines anderen ist ein sozialer Akt. Wenn auch kein freundlicher. (msa)