Die Rückkehr des Politischen

»Die Politik organisiert auf internationaler Ebene gegenwärtig die Erfahrung, dass Recht sich brechen lässt.«

Seit Jahrzehnten geht der Streit, ob denn Nationalstaaten in einer Zeit der Globalisierung überhaupt noch von Bedeutung seien. Die Corona- nebst mutmaßlich anschließender Weltwirtschaftskrise dürfte neue Argumente liefern. Zumindest in der Anfangsphase sieht es für den Nationalstaat recht gut aus.

Beeindruckend ist, wie reibungslos in Deutschland ein Notstandsrecht verhängt wurde. Die meisten, wenn nicht alle dieser Maßnahmen dürften medizinisch begründet sein und in den kommenden Wochen etliche Leben retten. In welchem Maße ihre wirtschaftlichen Folgen wiederum Leben kosten, wird sich kaum exakt bestimmen lassen; jedenfalls ziehen einzelne, die erfrieren, weil sie ihre Heizung nicht mehr zahlen können, leider weniger politische Aufmerksamkeit auf sich als dramatische Szenen, die sich auf überfüllten Krankenhausfluren abspielen.

Bürgerrechtliche Bedenken, was etwa die de-facto-Abschaffung des Demonstrationsrechts angeht, gab es kaum zu hören. Selbst das Recht auf Gottesdienste ließ sich leicht kassieren. Das dürfte zu künftigen Aktionen dieser Art ermuntern; am Mittwoch hat Daniel Bratanovic in dieser Zeitung von einem »unheilvollen Kollateralnutzen zur autoritären Umgestaltung dieses Landes« geschrieben. Ein Kollateralnutzen für manche Linke dürfte dagegen im Illusionsverlust liegen. Ein konfliktarmes allmähliches Hinüberwachsen von bürgergesellschaftlichen Ansätzen zu einer sozialistischen Gesellschaft ist unwahrscheinlich; Sozialismus braucht die Verfügung über die Staatsgewalt.

In einem Punkt war Bratanovic nicht ganz genau. Es besteht in Deutschland gegenwärtig kein Ausnahmezustand, der dem Motto »Not kennt kein Gesetz« folgen würde; das wären der Bürgerkrieg oder eine Form der Diktatur, wie sie sogar der deutsche Faschismus erst in seiner letzten Phase darstellte. Vielmehr wird im Notstand Recht zeitweilig durch anderes Recht ersetzt, mit dem – wirklichen oder angeblichen – Ziel, die eigentliche Rechtsordnung zu schützen. Der Nationalstaat zieht seine Legitimation aus dem Versprechen, unparteiisch Recht zu schaffen. Das ist Illusion (weil er Klassenstaat ist) und stimmt zugleich, weil sein Apparat ein eigenständiger Akteur mit eigenständiger Macht ist.

Das ist im internationalen Recht anders. Hier sind eigenständige überstaatliche Akteure wie die UN schwach; finanziert werden sie von den einzelnen Staaten, die gar nicht daran denken, sich ihnen zu unterwerfen. Zwischenstaatliches Recht besteht deshalb höchstens insofern, als die einzelnen Staaten (gegebenenfalls mit Verbündeten) über die Macht verfügen, ihm in ihrem Interesse Geltung zu verschaffen. Staaten – wusste schon Hegel – stehen im Naturzustand zueinander, und ihre Rechte haben »in ihrem besonderen Willen ihre Wirklichkeit«; die Bedeutung des Völkerrechts ist daher unvermeidlich sehr gering. Im hasenfüßigen Rette-sich-wer-Kann der letzten Woche, in der die EU-Staaten sich irgendwelche Ein- und Ausreiseregeln einfallen ließen, war dies eindrucksvoll zu beobachten. Tatsächlich lassen sich – Vertrag hin oder her – Grenzen schließen, wenn man nur will.

Die Rechten freuen sich über den Beweis, dass dies auch 2015 möglich gewesen wäre, und würden auch über die faktische Abschaffung des Asylrechts für Tausende von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln frohlocken, würden sie nicht damit zugleich zugeben, dass die gehasste Merkel in diesem Punkt ihr Geschäft erledigt. Dass der Staat – Regeln hin oder her – Grenzen behaupten kann, wenn er nur will, lässt sich also für die faschistische Propaganda ausnutzen.

Aber nicht nur für die. Die Politik organisiert auf internationaler Ebene gegenwärtig die Erfahrung, dass Recht sich brechen lässt. Dies ist lehrreich für eine Bevölkerung, die noch vor einer guten Woche mehrheitlich Ausgangssperren für die Folklore ferner Bürgerkriegsgebiete gehalten, aber nicht für möglich gehalten hätte, dass solche Maßnahmen für sie jemals in Betracht kommen könnten. Für Linke heißt das: Die neoliberalen Regeln, die sich die EU gegeben hat und nun als willkommene Rechtfertigung für leider unvermeidliche neoliberale Politik in den Einzelstaaten herhalten, können missachtet werden. Was immer in Freihandelsverträgen und dazugehörigen Geheimprotokollen stehen mag – es zu befolgen, ist keine Rechts-, sondern eine Machtfrage. Das Politische, das sich gerne hinter regelförmigen Handlungen der Verwaltung versteckt hat, wird wieder als Entscheidung kenntlich. Wer daraus Nutzen zieht, ist offen; jedenfalls sind alle Aktionen, die daraus folgen, auf das Tun des Staats bezogen.