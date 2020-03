Der eine Euro

Paul Zinken/dp » Ich frage mich, was die Leute machen, die auf den Straßen leben, die sich mehr und mehr leeren, und angewiesen sind auf den Euro der Passanten, die nicht mehr kommen.«

Dienstag, 17. März

Von wegen Entschleunigung. Hektisch geht’s zu. Ich habe noch zu tun, bevor ich mich ins Auftragsloch werfen darf. Aber erst mal soll ich einen eingeschriebenen Brief der ungarischen Rentenbehörde beantworten. Was fangen die Ungarn eigentlich mit ihrer Zeit an, wenn sie nicht gerade kilometerlange Worte auf Papier malen und willkürlich Haken darüber streuen? Nyugdíjfolyósító Igazgatóság! Ich sage bewusst »auf Papier«. Als ich das Antwortschreiben versenden will, stelle ich fest, dass auf dem Brief keine E-Mail-Adresse zu finden ist. Also ausdrucken und zum Postkasten. Auf dem Schreibtisch steht ein Drucker. Ich versuche, im Netz den Treiber herunterzuladen. Kein WLAN.

Super-Tim muss her, der Bestatter mit Freie Kunst-Bachelor. Man braucht drei gute Freunde im Leben: Einen zuverlässigen Dealer, einen drogensüchtigen Rechtsanwalt und einen kunstsinnigen Bestatter, der auch Computer kann. Tim erklärt mir, wie man mit einem Funktelefon einen Hotspot herstellt, um den Rechner mit dem Netz zu verbinden. Irgendwann klappt es.

Andere kümmern sich derweil um richtige Probleme. Gestern haben ein paar Weimarer Privatleute, keine Berufsempörten, auf Facebook eine Nachbarschaftshilfe für die Kasernierten organisiert. Die vielen kleinen Selbständigen in meinem Umfeld versuchen, die plötzliche Beschäftigungs- und Einkommenslosigkeit zu meistern. Ebenfalls gestern wurde die Schließung der Jobcenter und Arbeitsagenturen verkündet, die Leute sollen anrufen. Kurz darauf sei im Weimarer Jobcenter die Telefonanlage ausgefallen. Heute wieder. Ich frage mich, was die Leute machen, die auf den Straßen leben, die sich mehr und mehr leeren, und angewiesen sind auf den Euro der Passanten, die nicht mehr kommen. Die hart Alkohol- und Drogenabhängigen und anderen Durchgefallenen haben nicht irgendeine abstrakte Existenzangst. Es geht um ihr Leben.